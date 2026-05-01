Trump lanza nueva ronda de sanciones contra ‘aparato de seguridad del régimen cubano’

Trump ordenó un bloqueo petrolero a Cuba que ha evitado que países como México reanuden envíos de barriles de crudo.

El presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones contra altos funcionarios cubanos, informó la Casa Blanca, como parte de una ofensiva de varios meses de su administración para aumentar la presión económica y de seguridad sobre la isla.

Trump firmó una orden ejecutiva que establece “nuevas sanciones contra entidades, personas o afiliados que respalden el aparato de seguridad del régimen cubano, sean cómplices de corrupción gubernamental o de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló la Casa Blanca en una ficha informativa difundida este viernes 1 de mayo. No se detallaron los nombres de los sancionados.

Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con tomar medidas contra el Gobierno izquierdista de Cuba, en medio de una intensificación de la estrategia de Washington para privar al país de combustible y financiamiento.

La isla, sometida durante décadas al embargo estadounidense, ha enfrentado apagones generalizados en semanas recientes luego de interrupciones en los envíos de crudo y combustibles.

Estas acciones han alimentado especulaciones sobre una posible ofensiva militar de Estados Unidos para derrocar al Gobierno de Miguel Díaz-Canel, especialmente después de que Trump ordenó la captura del presidente Nicolás Maduro y lanzó nuevos ataques aéreos contra Irán.

En marzo, Trump aseguró que Washington estaba dialogando con Cuba, aunque añadió: “Vamos a resolver primero Irán y después Cuba”.

La orden firmada este viernes 1 de mayo también faculta a los departamentos de Estado y del Tesoro para imponer castigos económicos adicionales a cualquier persona vinculada con quienes sean sancionados bajo este esquema.

El miércoles 29 de abril, el principal diplomático cubano acusó a Washington de intentar fabricar un pretexto para derrocar al Gobierno de La Habana.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, había declarado previamente a Fox News que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional porque ha “extendido la alfombra roja a adversarios” de Estados Unidos.

Washington ha acusado anteriormente a La Habana de facilitar presencia operativa de China y Rusia en el hemisferio.