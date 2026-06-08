Sismo en Cuba provoca sustos y desalojos en Campeche, Yucatán, Cancún y Florida

El sismo de Cuba se percibió en Mérida, Yucatán, donde varios edificios públicos fueron desalojados. (Foto: Jesús López)

El sismo de magnitud 6.2 que azotó este lunes a Cuba provocó también sacudidas en Florida, en el sur de Estados Unidos, así como en Campeche, Yucatán y Quintana Rool, en el Caribe mexicano.

En Florida, el Ayuntamiento de Miami y el Condado de Miami-Dade reportaron evacuaciones y llamadas a los servicios de emergencia, aunque sin ningún incidente mayor ni daños reportados.

El epicentro del terremoto se ubicó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio cubano de Mantua, pero “sacudidas se han sentido en gran parte de Florida”, avisó la oficina de Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), con reportes de temblores tan al norte como Orlando.

Aunque las autoridades indicaron que no hay motivo para alarmarse, el Departamento de Emergencias del Condado de Miami-Dade señaló en sus redes sociales que “para extremar precauciones, se implementaron protocolos estándares de evacuación, y están en curso evaluaciones de sitios” gubernamentales.

El Ayuntamiento de Miami también reportó “actividad sísmica que se sintió en varias áreas de la ciudad”, lo que “provocó múltiples llamadas” para el Departamento de Bomberos.

El temblor, que el Servicio Sismológico Nacional (Cenais) de Cuba estimó de magnitud 6.2, se ha sentido en todo el tercio occidental de la isla, incluida La Habana, de acuerdo con los reportes de residentes, sobre todo en edificios altos.

Susto por sismo en Campeche

En Campeche el sismo reportado en Cuba provocó el desalojo de todos los empleados y personas que se encontraban en el Palacio de Gobierno y edificios como Torres de Cristal en la capital campechana.

El sismo se sintió únicamente en la capital del estado y provocó la interrupción de una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo que estaba a cargo de la secretaria de Gobierno, Elisa Hernández Romero.

La réplica movilizó a las brigadas de Protección Civil estatal y municipal quienes pusieron en marcha protocolos de supervisión de los edificios para detectar o descartar daños estructurales.

Campeche no es tierra de sismos, por ello la réplica del ocurrido en Cuba causó temor en la población.

Activan protocolos por sismo en Yucatán

Autoridades estatales y municipales de Protección Civil activaron protocolos de prevención y evacuación en Mérida luego de que este lunes se percibiera un leve movimiento derivado del sismo registrado frente a las costas de Cuba, en la zona del Canal de Yucatán.

Trabajadores y usuarios de oficinas gubernamentales, hospitales, edificios corporativos y establecimientos comerciales del centro de la capital yucateca fueron desalojados como medida preventiva, mientras elementos de Protección Civil realizaban inspecciones en inmuebles públicos y privados.

Escuelas en Yucatán también fueron evacuadas. (Foto: Jesús López)

Entre los edificios evacuados se encuentran la Tesorería del Ayuntamiento de Mérida, la Secretaría de Economía de Yucatán, la Unidad de Medicina Familiar 52 del IMSS, la torre Telmex y el edificio Condesa, además de otras oficinas ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

El Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy), con información del Sistema Sismológico Nacional, reportó percepción moderada del movimiento en distintos municipios del estado, entre ellos Tecoh, Ticul, Chapab, Sacalum, Mamá, Dzán, Maní, Tekit, Chumayel, Abalá, Homún y Santa Elena.

¿Se sintió el sismo en Cancún?

Trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez fueron evacuados de manera preventiva la tarde de este lunes luego del sismo percibido en diversas zonas de Quintana Roo, como parte de los protocolos de seguridad activados por Protección Civil.

La medida permitió realizar una inspección detallada del Palacio Municipal para verificar que el inmueble no presentara daños estructurales derivados del movimiento.

En Cancún se sintió el sismo que tuvo epicentro en Cuba. (Foto: Quadratin)

Los empleados permanecieron fuera del edificio durante aproximadamente una hora mientras personal especializado revisaba oficinas, pasillos y áreas de uso común en busca de posibles afectaciones.

Posteriormente, parte del personal fue retirado del lugar para facilitar las revisiones técnicas que continuaron tanto en el Palacio Municipal como en otros inmuebles que requerían evaluación preventiva.

Con información de EFE, Lourdes Alonzo, Jesús López y Quadratin