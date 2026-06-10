Pemex reparó ducto tras derrame que afectó más de 6 km en Salina Cruz; suman 58 incidentes en 4 años

El incidente en un ducto de Salina Cruz obligó a Pemex a activar sus protocolos de emergencia y suspender temporalmente la operación.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyó la reparación del ducto de combustóleo cuya fuga provocó una afectación de más de seis kilómetros en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, considerada como la contingencia urbana de hidrocarburos más grande registrada en la localidad debido a sus impactos sociales, sanitarios y ambientales, según el gobierno municipal.

El equipo de protección civil y bomberos de Salina Cruz detalló en un comunicado que de 2022 a la fecha se han contabilizado 58 derrames de hidrocarburos en el municipio, situación que ha generado preocupación entre la población por sus efectos acumulados sobre el medio ambiente y la salud pública.

La empresa pública del Estado informó que el punto de afectación en el ducto de 16 pulgadas L-1 ya fue reparado y quedó completamente hermético, mientras que el producto derramado permanece contenido dentro de un área delimitada y en proceso de recuperación.

Pemex señaló que personal especializado realizó trabajos de excavación en la zona del incidente y movilizó equipo complementario desde Minatitlán para fortalecer las labores de recuperación del combustóleo y acelerar las tareas de remediación ambiental.

Así atiende Pemex el derrame en Salina Cruz

Además, el hidrocarburo recuperado está siendo trasladado a la Refinería Antonio Dovalí Jaime (Salina Cruz) para su manejo correspondiente. La refinería de Salina Cruz es la mayor productora de combustóleo del Sistema Nacional de Refinación (SNR), al aportar una producción de 75.9 mil barriles diarios, es decir, el 45.5 por ciento de todo lo que genera Pemex.

El incidente ocurrió el pasado 9 de junio, cuando una pérdida de contención en un ducto de combustóleo obligó a Pemex a activar sus protocolos de emergencia y suspender temporalmente la operación del sistema de transporte para reducir el flujo del hidrocarburo.

La petrolera también desplegó personal especializado en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y cuerpos de emergencia locales.

De acuerdo con Protección Civil de Salina Cruz, las lluvias registradas durante la contingencia facilitaron el desplazamiento del combustible por arroyos y vialidades, lo que ocasionó afectaciones en al menos cinco colonias, Jesús Rasgado, Lomas de Galindo, Hidalgo Oriente, Hidalgo Poniente y Porfirio Díaz.

Pemex también atiende fuga de gas en Puebla

Entre los reportes ciudadanos se documentaron fuertes olores a hidrocarburo, así como malestares físicos como mareos, dolor de cabeza y náuseas por inhalación.

Ante esta situación, el gobierno municipal hizo un llamado a Pemex para implementar de manera inmediata acciones de contención, limpieza, saneamiento y remediación ambiental que permitan mitigar los daños ocasionados y garantizar la seguridad de la población afectada.

La petrolera informó que este miércoles también atendió una fuga de gas ocasionada por una toma clandestina en el LPG Ducto de 24 pulgadas Cactus–Tula–Guadalajara, en San Matías Tlalancaleca, Puebla, cerca del poblado San Francisco Tláloc.

Protección Civil, Seguridad Pública y SEDENA, evacuaron preventivamente alrededor de 120 personas, por lo que habilitaron un refugio temporal. Hasta el momento no se reportan lesionados ni afectaciones mayores.