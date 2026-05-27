Explosión por acumulación de gas en instalaciones de la Marina dentro del AICM; hay elementos heridos

Los marinos afectados recibieron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración. (Foto: AICM)

Una explosión por acumulación de gas se registró al interior de las instalaciones de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, ubicadas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dejando como saldo varios elementos de la Secretaría de Marina (Semar) con quemaduras y lesiones de diversa consideración.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Semar, el incidente se originó en el área de cocina debido a una “flama repentina” provocada presuntamente por la concentración del combustible.

Tras el estallido, el propio personal naval activó de inmediato los protocolos de emergencia internos para sofocar el fuego en su origen y evitar una propagación mayor hacia otras zonas de la terminal aérea.

Los marinos afectados recibieron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración y tratamiento médico correspondiente.

La institución castrense detalló que mantiene un seguimiento puntual sobre la evolución médica de su personal y aclaró que, hasta el momento, ninguno de los elementos lesionados se reporta en situación crítica.

Controlan explosión en AICM

La administración del aeropuerto y la Semar aseguraron que no se registró un incendio de gran magnitud y que la situación quedó totalmente controlada, por lo que no existió ningún riesgo para la población, los usuarios de las terminales o las instalaciones aledañas.

Peritos de la dependencia federal realizarán las revisiones técnicas correspondientes para determinar las causas exactas que originaron el fallo en la infraestructura de gas.

Este incidente ocurre en un contexto de alta actividad para el aeropuerto capitalino, donde elementos navales mantienen una presencia permanente a cargo de las tareas de seguridad y control operativo tras el traspaso de la administración al sector militar.

Las terminales registran trabajos acelerados de rehabilitación en salas de espera, filtros migratorios, vialidades y sistemas de aire acondicionado, con el fin de concluir las obras de modernización antes del inicio del Mundial de Futbol 2026.