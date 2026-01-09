Explosión en Coyoacán: Así lucía el edifico antes del estallido por acumulación de gas

La acumulación de gas provocó una explosión en Coyoacán este viernes 9 de enero. (Cuartoscuro)

En cuestión de segundos, la fachada del edificio departamental, ubicado en la esquina de Paseo de los Cipreses y Paseos de los Naranjos, en la alcaldía Coyoacán, cambió por completo tras una explosión derivada de la acumulación de gas.

La cara del tercer piso que da a la calle Paseos de los Naranjos quedó totalmente al descubierto: ventanas y tramos de pared se convirtieron en escombros luego del estallido registrado en Coyoacán.

El daño estructural del edificio es evidente. La columna que sostiene este extremo del inmueble presenta un ligero pandeo, por lo que autoridades adelantaron que deberán evaluarse las condiciones del edificio antes de permitir el regreso de las personas residentes.

Así lucía el edificio departamental antes de la explosión ocasionada por acumulación de gas en Coyoacán, Ciudad de México. (@SGIRPC_CDMX/Captura de Pantalla)

Así fue el momento de la explosión en Coyoacán

Cerca de las 9:00 horas de este viernes, una cámara del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) captó el momento de la explosión en Coyoacán. En la grabación se observa a dos hombres que caminan por Paseos de los Naranjos en dirección a Paseo de los Cipreses. A pocos metros del edificio afectado, el estruendo los sorprendió.

Ambos corrieron en sentido contrario al inmueble. Segundos después, vecinos del edificio salieron para observar lo ocurrido.

En la vía pública quedaron cristales, escombros y pertenencias de las personas que residían en el tercer nivel del edificio. Minutos más tarde, autoridades desplegaron un operativo para atender la emergencia.

¿Hay víctimas mortales por la explosión del edificio en Coyoacán?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que cinco personas resultaron lesionadas y alrededor de 2 mil 500 fueron desalojadas tras la explosión registrada en Coyoacán.

Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas mortales por el incidente ocurrido la mañana de este viernes 9 de enero en la capital del país.

Myriam Urzúa, titular de la SGIRPC, informó que existe coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Vivienda para brindar apoyo a las personas que no podrán regresar al edificio con daños estructurales, hasta que se descarte cualquier riesgo.

Además, 30 inmuebles colindantes al edificio siniestrado registran “daños colaterales” por la onda expansiva, principalmente en cristalería y cancelería.

La funcionaria señaló que se brindará comida y agua a las personas desalojadas, mientras se definen las medidas de reubicación temporal para quienes no pueden regresar a sus viviendas.