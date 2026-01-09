‘Voló el tercer piso’: Fuga de gas provoca explosión en edificio de Paseos de Taxqueña, Coyoacán (Video)

Una fuerte explosión se registró la mañana de este viernes 9 de enero en un edificio de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, presuntamente a causa de una acumulación de gas.

De acuerdo con primeros reportes, el incidente habría sido provocado por una fuga de gas que derivó en la explosión de un tanque, lo que ocasionó severos daños estructurales en el inmueble. Vecinos relataron que la fuerza del estallido fue tal que “voló el tercer piso” del edificio.

El siniestro ocurrió en la calle Paseo de los Naranjos, donde servicios de emergencia se movilizaron para atender la emergencia. Elementos de Protección Civil, bomberos y personal médico permanecen en la zona realizando labores de revisión y evaluación de riesgos.

Los habitantes del edificio afectado fueron desalojados, mientras las autoridades continúan con las inspecciones para descartar mayores peligros y determinar si existen personas lesionadas. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de víctimas.

La SGIRPC informó que las revisiones continuarán en el lugar y exhortó a la población a reportar cualquier olor a gas o situación de riesgo para evitar accidentes similares.

Más información en breve