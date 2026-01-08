Primer Doble Hoy No Circula de 2026: Lista COMPLETA de autos que no pueden salir el 9 de enero

Lo libramos el primer día de 2026, pero no esta vez: La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental para la Ciudad y el Estado de México.

La Comisión declaró la fase 1 de contingencia ambiental después de que la estación Cuajimalpa registró una concentración de 160 puntos de ozono alrededor de las 16:00 horas.

¿Por qué hay contingencia ambiental en CDMX y Edomex HOY?

La CAMe agregó que la concentración de partículas contaminantes ocurrió por un sistema de alta presión ‘estacionado’ en el centro de México que redujo la humedad y vientos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX también ‘responsabilizó’ de la contingencia ambiental a la atípica alta temperatura de este jueves 8 de enero (25 grados centígrados). “Esto generó condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores”, agregó.

En la imagen, las zonas en rojo presentan muy mala calidad del aire en la tarde de este 8 de enero. (Calidad del Aire)

¿Cómo queda el Doble Hoy No Circula para el viernes 9 de enero?

Los siguientes vehículos no podrán circular mañana en la Zona Metropolitana del Valle de México entre las 5:00 y 22:00 horas: