Primer Doble Hoy No Circula de 2026: Lista COMPLETA de autos que no pueden salir el 9 de enero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por alta concentración de ozono en el poniente de la CDMX.

Lo libramos el primer día de 2026, pero no esta vez: La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental para la Ciudad y el Estado de México.

La Comisión declaró la fase 1 de contingencia ambiental después de que la estación Cuajimalpa registró una concentración de 160 puntos de ozono alrededor de las 16:00 horas.

¿Por qué hay contingencia ambiental en CDMX y Edomex HOY?

La CAMe agregó que la concentración de partículas contaminantes ocurrió por un sistema de alta presión ‘estacionado’ en el centro de México que redujo la humedad y vientos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX también ‘responsabilizó’ de la contingencia ambiental a la atípica alta temperatura de este jueves 8 de enero (25 grados centígrados). “Esto generó condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores”, agregó.

En la imagen, las zonas en rojo presentan muy mala calidad del aire en la tarde de este 8 de enero. (Calidad del Aire)

¿Cómo queda el Doble Hoy No Circula para el viernes 9 de enero?

Los siguientes vehículos no podrán circular mañana en la Zona Metropolitana del Valle de México entre las 5:00 y 22:00 horas:

  1. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
  2. Autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito ​numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.
  3. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado ​azul, terminación de placa 9 y 0.
  4. Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, ​de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o​con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos​que portan holograma 2.
  5. Unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de ​matrícula sea PAR.
  6. Vehículos de carga local o federal tiene prohibido circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de​Autorregulación de la CDMX o el Edomex.
  7. Taxis con holograma de verificación ‘00′, ‘0′, ‘1′ y ‘2′ que deban dejar de ​circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará​la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.
