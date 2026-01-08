‘Fuerte olor a gas’ en Santa Catarina y San Pedro Garza ‘alerta’ a NL: ‘Adultos reportan vómito y náuseas’

Protección Civil en Nuevo León atiende reportes sobre un fuerte olor a gas en distintos municipios, para determinar el origen. (Bomberos de Nuevo León)

Luego de vivir días con altas concentraciones de partículas contaminantes reportadas en la zona metropolitana, la noche del miércoles y durante la madrugada de este jueves se registraron reportes de fuertes olores a gas en varios municipios de Nuevo León, causando alarma en vecinos de Santa Catarina y ciertos sectores de San Pedro Garza García.

Protección Civil municipal realizó recorridos en empresas de la avenida Cuauhtémoc, así como de la carretera a Saltillo, con el fin de detectar el origen de la presunta fuga o emisiones contaminantes descontrolados.

“Al pasar por la avenida Cuauhtémoc, a la altura de la San José, el olor era insoportable, a pesar de que veníamos dentro del carro, no me imagino los vecinos de esa área como se han de sentir”, comentó una automovilista.

“En avenida Clouthier olía bastante y pensamos que era el taxi que venía adelante de nosotros porque muchos traen gas en vez de gasolina”, expuso otra ciudadana.

Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, confirmó la revisión de diversas empresas sin que se confirmara el origen, además pidieron a la población mantenerse resguardada en casa y no exponerse a los agentes contaminantes con actividades al aire libre.

“Algunos adultos presentan vómito y náuseas” comentó un vecino de la colonia Los Portales.

Los vecinos explicaron que en la noche comenzaron a percibir los olores en diversas colonias como Cuauhtémoc, Los Portales, San Humberto, Prados de San Jorge, Virginia Tafich, así como en la zona Clouthier.

La situación también afectó a vecinos del sector poniente de San Pedro Garza García. Las autoridades informaron que siguen investigando el origen.

Cierran autopista por fuga de gasolina

El reporte de daños en un ducto de hidrocarburos por presuntos huachicoleros provocó el cierre total de la autopista Anillo Periférico, durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, en el municipio de Escobedo.

Autoridades confirmaron la fuga de gasolina, por lo que el riesgo se mantuvo presente durante varias horas en el tramo ubicado cerca del cruce con la carretera a Monclova.

Este hecho provocó el despliegue de elementos de Protección Civil Nuevo León, así como de varios municipios cercanos.

Personal de Pemex encabezó las acciones, mientras que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardaban el área.

“Informa personal de emergencias de PEMEX que activarán acciones de control de la escena. Se trabaja en conjunto con PC NL de las acciones en la zona caliente, están buscando la manera de bloquear la válvula, se mantiene el cierre al tiempo operativo de control de fuga”, informó Protección Civil Nuevo León.

Durante la madrugada la situación fue controlada, por lo que se procedió a la apertura de la autopista. Mientras estuvo cerrada los vehículos, principalmente transporte de carga fue desviado hacia el Libramiento Noreste.