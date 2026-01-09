Captan a Fernández Noroña en vuelo de primera clase de Roma a CDMX: ‘El asiento se convertía en cama’

Gerardo Fernández Noroña ya regresó de su viaje de Roma y lo hizo, otra vez, en asientos de primera clase.

El senador Gerardo Fernández Noroña causó polémica otra vez al viajar en primera clase en su vuelo de regreso de Roma a la Ciudad de México.

Un usuario captó el momento en el que el morenista pasó a bordo del avión y también se hizo pública una foto de Fernández Noroña dormido durante el vuelo del pasado 6 de enero, según el periodista Gustavo Macalpin, en entrevista con Azucena Uresti.

“Así como lo vieron paseando por las calles de Roma, lo vieron en el vuelo de regreso de Roma a CDMX y viajó en primera clase que se llama Premier One, en un asiento exclusivo”, agregó el reportero.

El servicio Premier One de Aeroméxico incluye full flat bed en business class. Como parte del servicio, el asiento se hace cama para dormir durante el vuelo.

Otras amenidades del vuelo en business class son la prioridad al documentar y en el abordaje, con asiento premiere one y un menú exclusivo.

¿Qué sabemos sobre el nuevo viaje de Gerardo Fernández Noroña a Europa?

Hasta el momento, el senador Gerardo Fernández Noroña no reaccionó a la publicación de las imágenes sobre su nuevo vuelo en primera clase de regreso a México.

Días antes se hizo viral el video de un ciudadano que encara al morenista y le cuestiona sobre su nuevo viaje a Europa, en lugar de viajar a Venezuela y respaldar a Nicolás Maduro, quien recién había sido capturado por Estados Unidos.

Roberto Quijano es el usuario quien le preguntó a Noroña: “¿Qué se siente estar en Roma?” A lo que el legislador respondió agresivamente y con estas palabras:

“Pues muy bien, crees que tú eres el único que tiene derecho de estar en Roma, pues no mi amigo”. Además, su acompañante también lo increpa y le dice: “pobre idiota”.

Fernández Noroña estaba viendo el aparador de una de las tiendas exclusivas cerca de la Fontana di Trevi y de la Piazz Spagna.

Así han sido los viajes de Noroña a Europa

En esta ocasión, Noroña no había subido detalles de su nuevo viaje a Europa a sus redes sociales, sino que se dio a conocer solo por el video del usuario originario de Baja California.

Sin embargo, se suma a los viajes que Noroña ha hecho a Europa en los últimos meses, uno de ellos a Francia, cuando también fue captado en asientos de primera clase.

El senador de Morena defendió su derecho a recorrer el mundo y a utilizar este servicio exclusivo de las aerolíneas.

A pesar de que al inicio se pronunciaba a favor de la austeridad, más tarde aseguró que esta es solo para el gobierno y que, en cambio, cada político tiene la libertad de utilizar sus ingresos como mejor le convenga.

En una ocasión anterior, Fernández Noroña aseguró que él eligió su asiento en primera clase y la diferencia la pagó de su bolsillo, más los viáticos que le dio el Senado con el argumento de un viaje de trabajo.