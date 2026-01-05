Increpan a Noroña… en Roma

El senador Gerardo Fernández Noroña parece que no soltará la polémica durante 2026, pues aún no llegan los Reyes Magos cuando ya se dio a notar oootra vez por su falta de tolerancia. Las vacaciones pasadas fue el diputado Monreal en París, y ahora tocó al senador morenista ser grabado en Roma saliendo de una tienda. Un conciudadano le cuestionó sobre su estancia en la capital italiana y su apoyo a Maduro, y rápido se lanzó a gritos. Incluso, su pareja, Emma, presuntamente pateó a la persona que grabó a su marido. Ya ni siquiera extraña su actitud… y su afinidad por el viejo continente.

Denuncias por descarrilamiento

Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico anunciaron que hoy presentarán una denuncia penal ante la FGR contra constructoras, contratistas y servidores públicos, a quienes responsabilizan de irregularidades y graves fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z de ese tren, que habrían derivado en la tragedia, el 28 de diciembre, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de 100 heridos. Llama la atención que tras el anuncio de la querella, un despacho de abogados se deslindó de la acción y acusó a otro despacho de usar el tema en forma política para presionar al gobierno.

Alista Corte primeras resoluciones de 2026

La SCJN iniciará sus actividades de 2026 con una serie de resoluciones que darán mucho de qué hablar, entre ellas tres relacionadas con reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, mismas que serán discutidas mañana. Se dice que serán el regalo de Reyes al exmandatario. Se trata de las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, así como la Ley de Salud, que dio origen al IMSS-Bienestar. Los proyectos de la ministra Loretta Ortiz e Irving Betanzos proponen –como se espera de una SCJN completamente alineada a la ‘4T’– avalar las reformas y dar sendos reveses a diputados y senadores de oposición y la CNDH.

Imponiendo moda

Resulta que Nicolás Maduro, capturado presidente de Venezuela, impuso moda con la camiseta que lució al ser exhibido llegando a NY. La marca estadounidense Origin notificó a sus seguidores que la prenda que portó el venezolano no estará disponible sino hasta primavera, pero pueden ir anticipando sus pedidos en la página oficial. De paso, tuvo un gesto amable, o irónico quizá, dándole al sudamericano la bienvenida a América.

Contribuye UNAM a la reflexión

La Máxima Casa de Estudios del país, haciendo lo que le corresponde y exhortando a las otras universidades a hacer lo propio: “asumir el liderazgo de la reflexión académica en torno a las condiciones de desestabilización mundial y en la recuperación de los valores democráticos”. La UNAM, conducida por el rector Leonardo Lomelí, apuntó atinadamente que, “si bien la situación en Venezuela –de deterioro de la vida democrática y de los derechos humanos y políticos– reclamaba una resolución urgente, ésta debió canalizarse estrictamente a través de los mecanismos pacíficos y del multilateralismo de los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, privilegiando el diálogo y la diplomacia por encima de la fuerza”.

Mañaneras itinerantes

Con la novedad de que la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir del 8 de enero, realizará las “mañaneras del pueblo” los jueves y viernes de cada semana fuera de la capital. La mandataria comenzará este jueves cuando realizará la conferencia en Morelos y el viernes en Guerrero. De acuerdo con la morenista, la causa de esta medida, que se mantendrá hasta mediados de febrero, es que las reuniones del gabinete de seguridad se realizarán de manera itinerante en ciudades del interior del país.