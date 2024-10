‘Una bajeza’: Gustavo Macalpin se pronuncia luego de que lo despidieran de su programa en vivo

El periodista Gustavo Macalpin, presentador de noticias en la televisión de Mexicali, Baja California, fue despedido en vivo y durante los últimos minutos de su programa del lunes 7 de octubre, algo que reclamó como “una bajeza”.

Durante la transmisión de Ciudadano 2.0, programa que conducía Gustavo Macalpin, se invitó a Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, director del Canal 66 de Mexicali, quien le agradeció por sus seis años de trabajo, y en vivo le dio a conocer que era su último día en la empresa.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario... pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida, y llegó tu ciclo... Este es tu último día”, dijo Luis Arnoldo Cabada al presentador.

La reacción de Macalpin fue de sorpresa, e incluso le cuestionó si era cierto, para después abrazarlo y agradecerle, señalando que era una “sorpresa”, y que “era una manera bastante extraña de que se informara”. Posteriormente, agradeció al auditorio por su atención durante seis años y medio.

Tras el escándalo y el despido que se viralizó en redes sociales y que ocurrió en plena transmisión, Macalpin se pronunció este martes 8 de octubre en sus redes sociales para esclarecer qué pasó, diciendo que continuaba en shock derivado de lo ocurrido.

Dijo que él no sabía que iba a ser despedido, y que incluso ya tenía tiempo que no hablaba con Arnoldo Cabada. “Obviamente a mí me sorprendió, sobre todo tomando en cuenta que llevo casi siete años al frente del programa más exitoso que ha tenido Canal 66. Me sorprendió de sobre manera. No me sorprende el despido, el problema es la forma”, dijo el periodista.

Gustavo Macalpin dijo que siempre quiso ser tendencia en redes sociales como X, pero no por estas razones, y se preguntó “¿por qué hacer una grosería, una bajeza de semejante tamaño?”.

Explicó que no tiene la respuesta, y que si bien hace crítica política, “uno tendría que ser muy ingenuo para suponer que el hecho de que critique y haga sátira no tuvo nada que ver. No tenemos 4 años, hoy ustedes pueden sacar sus conclusiones.”

Incluso mencionó algunas de las versiones que se han ofrecido sobre su despido, que supuestamente habría sido por burlarse del esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; sin embargo, “no creo que haya sido por algo de ayer... No creo que haya sido algo tan impulsivo, estoy en el terreno de la especulación... Yo pensaría que es algo que ya tenían desde hace tiempo”, dijo.

En ese sentido, dijo que su despido no fue por algo que él haya hecho mal a lo largo de su paso por el canal de Mexicali.

Finalmente, argumentó que lo ocurrido no era motivo para no estar agradecido con el programa de Mexicali, y que en sus planes a futuro está el hacer un nuevo programa, aunque aún no ha definido dónde o con quién.

¿Qué dijo Gustavo Macalpin sobre el esposo de Marina del Pilar?

Durante la transmisión del lunes 7 de octubre, Gustavo Macalpin se refirió a Carlos Torres, excandidato a la alcaldía de Tijuana, que es esposo de la gobernadora Marina del Pilar.

Macalpin resaltó que fue nombrado coordinador de proyectos estratégicos en el gobierno de Tijuana.

El periodista sugirió que en 2027 va a ser candidato a la presidencia municipal de Tijuana nuevamente. “El problema no es el puesto, el problema es el mono, el problema es a quién ponen en ese puesto, porque todos sabemos que Carlos ‘77 veces’ Torres tiene dos pequeños detalles: el primero que es esposo de Marina del Pilar, y el segundo, que era panista”, dijo a modo de burla.

La cápsula sobre la noticia hizo alusión a que Carlos Torres no recibiría un salario, y al finalizar y volver al aire con Macalpin, el periodista dijo que le había llegado un mensaje de parte del director de Canal 66 y se tomó tiempo para responderlo, aunque en ningún momento se revela si era algo en torno a su despido.

Macalpin indica que no cree que por ese motivo le hayan despedido del programa, ya que considera que no fue una decisión impulsiva, sino que posiblemente ya era algo de más tiempo.