VIDEO: Despiden a Gustavo Macalpin durante noticiero en vivo del Canal 66: ‘Hoy es tu último día’

Horas después de que el meteorólogo John Morales lloró durante un noticiero al explicar la intensidad de Milton, huracán que dejó daños en Yucatán, Quintana Roo y Campeche por las fuertes lluvias, la televisión en México vivió la despedida en vivo de un conductor.

Gustavo Macalpin fue despedido por la empresa mientras transmitía en vivo el noticiero del Canal 66 de Mexicali, en Baja California.

La escena fue tan inesperada que el excandidato presidencial Jorge Álvarez Maynez la catalogó como un “lamentable acto de censura.

Toda mi solidaridad con Gustavo Macalpin frente a este grotesco acto de censura. https://t.co/EVJaNtWZgp — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 8, 2024

¿Cómo fue el despido de Gustavo Macalpin en Canal 66?

En plena transmisión en vivo, Gustavo Macalpin anunció la presencia del director general del Canal 66, Luis Arnoldo Cabada, en el programa.

De inmediato, el director general saludó al conductor y agradeció el trabajo de Macalpin. “Realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y haces un trabajo extraordinario”, aseguró Cabada.

Gustavo Macalpin no se imaginaba que sería despedido, puesto que se le observa con una sonrisa en la cara y agradeciendo los comentarios del director del Canal 66.

“Te agradezco todo lo que has hecho, pero sobre todo la entrega porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día”, señaló Luis Arnoldo Cabada.

¿Qué dijo Gustavo Macalpin?

Las palabras del directivo sorprendieron a Gustavo Macalpin, quien solo atinó a responder: “Claro, licenciado, ¡ah! ¿sí?”

—Sí, es tu último día, reitero Luis Arnoldo Cabada mientras le extendió la mano al conductor y le dio un abrazo.

—Licenciado, muchísimas gracias, muchísimas gracias y a la orden, respondió el conductor del noticiario.

El director general del Canal 66, Luis Arnoldo Cabada, acudió al estudio de grabación para despedir a Gustavo Macalpin. (Especial)

En cuanto las cámaras del Canal 66 cambiaron la toma, Gustavo Macalpin continuó con el programa y señaló: “Ahí tiene usted, querido tío, querida tía… una sorpresa la manera, doctor Cachetonski, estimado Andrés Manuel y a todos ustedes pues seguramente también.

“Una manera bastante extraña de que se informara pero bueno, yo muy contento con ustedes, de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio”, señaló Gustavo Macalpin, quien tenia un gesto descompuesto.

#Mexicali

Despinden en vivo al conductor Gustavo Macalpin del canal 66.



Durante su programa 'Ciudadano 2.0' había hablado mal del esposo de la Gobernadora Marina del Pilar y de pronto apareció el Director general del canal para notificarle su despido. pic.twitter.com/XRSUjpNaKM — Berenice (@BereniceDiazG) October 8, 2024

¿Quién es Gustavo Macalpin?

A través de su perfil en Instagram, el conductor que fue despedido durante la transmisión en vivo de un noticiero señala que se desempeña como profesor de política en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

También trabaja como columnista en el periódico La Crónica y es locutor de Nuestras Noticias.

Durante las transmisiones de sus noticieros, Gustavo Macalpin comentaba, analizaba e incluso criticaba las acciones del gobierno de Baja California, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. En redes aseguran que sus comentarios no cayeron bien al gobierno y por eso lo despidieron en vivo. Quédate a conocer parte de su biografía.

A través de sus publicaciones en redes sociales, se muestran videos y fotos del periodista en calles de Baja California. En las grabaciones se observa que cuestiona a la gente sobre hechos de historia nacional.

¿Ya vieron a la alcaldesa de #Tijuana viviendo en el Cuartel Militar? pic.twitter.com/ALcC3lETf3 — Gustavo Macalpin (@GustavoMacalpin) June 14, 2023

¿Qué nivel de estudios tiene Gustavo Macalpin?

El conductor nació en Mexicali, Baja California, el 1 de abril de 1987. Se graduó de la licenciatura en Derecho, además de que cuenta con un diplomado en Administración Pública. Sus estudios son avalados por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) de Baja California.

Además, tiene estudios de comunicación política por parte de la Graduate School of Political Management de The George Washington University.

Durante su trayectoria profesional ha formado parte de programas como La Hora 25 y del noticiero Notivisa 2PM en Televisa Mexicali.

¿Quién es dueño de Canal 66 de Mexicali?

Mientras que Luis Arnoldo Cabada se desempeña como director general del Canal 66, el sitio web de la cadena establece que se fundó en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Canal 66 nació de la visión de Don Arnoldo Cabada de la O la cual busca integrar la participación social a la televisión convencional, dando espacio no solo a la cobertura de noticias locales o eventos importantes, sino que también provee de una plataforma para la comunidad”, indica el sitio web de Canal 66.

Actualmente, Canal 66 cuenta con programación destinada al servicio social, además de tener noticieros bajo las órdenes de Luis Arnoldo Cabada Alvídrez.

“Después de 25 años, Canal 66 se ha posicionado como la televisora independiente con más presencia en la región de Baja California y sus alrededores, logrando ser sintonizada en Mexicali, San Luis Río Colorado, el sur del Valle Imperial y Yuma, Arizona”, indica la empresa.