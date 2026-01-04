‘¿Qué se siente estar en Roma?’ Noroña increpa a mexicano que lo captó en tienda de Italia

En un nuevo episodio de los viajes de Gerardo Fernández Noroña por el mundo, el senador de Morena fue captado en una tienda en Roma, capital de Italia, donde se confrontó con el ciudadano mexicano que lo increpó.

A través de redes sociales, el usuario identificado como Roberto Quijano, quien dice ser de Baja California y promotor del sector industrial de Norteamérica, graba el momento en que se encuentra con Noroña en la tienda y le pregunta ¿qué se siente estar en Roma?

“Pues muy bien, crees que tú eres el único que tiene derecho de estar en Roma, pues no mi amigo”, le responde el senador, mientras su acompañante le suelta “pobre idiota”.

Ante esto, Roberto Quijano dice que Noroña lo está agrediendo, a lo cual el político le dice que no le ha hecho nada. Luego, el que graba le reclama por estar en Roma mientras el país está en crisis y por defender a Maduro, y le dice “corrupto”.

Noroña habría estado en el centro comercial Rinascente, ubicada en las inmediaciones de la Fontana di Trevi y de la Piazza Spagna, identificada como uno de los lugares más exclusivos con las mejores marcas para comprar.

¿Qué hace Noroña en Roma?

Aunque usualmente el senador Gerardo Fernández Noroña suele postear en sus redes sociales sus viajes y actividades cotidianas, hasta el momento no hay imágenes en su perfil de X sobre la visita a Roma.

Pero Noroña ya se manifestó sobre el video, que ya ha generado muchas reacciones en redes, en las que se le critica por estar de viaje por Italia y visitando tiendas de lujo.

El legislador rechazó haber agredido al ciudadano, al que identificó como panista y dijo que lo salvó de lo que lo atropellaran.

Antes de esto, la cuenta de X de Noroña no había estado inactiva, ya que ha posteado una gran cantidad de mensajes y reposteos de otras cuentas sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Noroña ha defendido en constantes ocasiones su derecho para viajar por el mundo y en primera clase de las aerolíneas, al señalar que la austeridad es para el gobierno y que cada político puede hacer lo que quiera con sus ingresos.