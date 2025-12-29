Noroña ‘explota’ por críticas de la oposición a accidente del Tren Interoceánico: ‘Es vomitivo’

El senador Gerardo Fernández Noroña envió su pésame a los familiares de las 13 personas que murieron en un accidente del Tren Interoceánico.

Primero Gerardo Fernández Noroña defendió al hijo de AMLO por comprar bolsos de Hermès y ahora el senador se ‘lanzó’ contra la oposición por sus críticas a la seguridad del Tren Interoceánico.

Personajes como ‘Alito’ Moreno pidieron detener la construcción de más rutas de trenes después de que un descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó a 13 personas muertas.

"La manera como la derecha lucra con los accidentes es vomitivo. Se investigará y se sabrá la verdad sobre el accidente. No habrá impunidad, que lo oiga bien la derecha y luego no acuse persecución política, no habrá impunidad", publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Y Noroña lanzó ataques individuales a personajes de la oposición: Criticó a la diputada Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, por retuitear una nota sobre el balastro usado en la construcción del Tren Interoceánico.

Noroña también llamó ‘cerdo’ a Pedro Sola, asiduo crítico del Gobierno, esto después de que el periodista de espectáculos publicara en redes sociales que “resulta que se descarriló el tren Interoceánico y hubo 13 muertos y varios heridos, qué pasaría? Nada le sale bien a esta administración“.

Accidente del Tren Interoceánico deja 13 muertos; Sheinbaum visitará a familias de afectados

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no caer en especulaciones sobre el accidente en Oaxaca y dejar a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer las investigaciones correspondientes, esto después de que pasajeros sugirieron que el descarrilamiento del Tren Interoceánico fue por exceso de velocidad.

“Quiero decirle a la gente que estas vías, estas líneas que se construyeron durante el periodo del presidente López Obrador y las nuevas que estamos haciendo, se construyen con todos los requisitos técnicos de seguridad”, puntualizó.

Sobre la investigación del accidente, Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina, puntualizó que las autoridades recuperaron un dispositivo identificado como Pulser (por el nombre de la marca que lo produce) que contiene información clave.

“Este dispositivo funciona como una ‘caja negra’ ferroviaria, es decir, registra de forma continúa datos sobre la operación del tren; velocidades; posición de acelerador; del freno; la dirección de avance y otras señales”, explicó en la ‘mañanera’ de este lunes.

La máquina principal de una corrida del Tren Interoceánico se descarriló durante la mañana del 28 de diciembre cerca de la localidad de Nizanda, Oaxaca, y arrastró a dos vagones a una pendiente. Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué provocó que la unidad se saliera de las vías.

La Secretaría de Marina remarcó que como parte de los protocolos de seguridad, una camioneta sale una hora y media antes de cada corrida del Tren Interoceánico para verificar el estado de las vías. “El explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas“.