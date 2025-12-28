Las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico: ‘Sentimos que venía muy fuerte’

El descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó 13 muertos. Testimonios narraron que los vagones se fueron al barranco.

“Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos… ”, relató un pasajero sobre los momentos previos al descarrilamiento del Tren Interoceánico, este domingo 28 de diciembre.

El transporte ferroviario, que llevaba a 241 pasajeros y nueve tripulantes, había salido del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, cuando sufrió un accidente que dejó 13 muertos y 98 heridos.

Según la narración del testigo, al menos tres vagones se descarrilaron, lo que provocó que varias personas cayeran a un barranco.

Hasta el momento, se desconocen las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, por lo que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, inició una investigación para conocer qué provocó el accidente.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos

Al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron lesionadas, 36 de ellas hospitalizadas y cinco de gravedad, debido al descarrilamiento del Tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en el sur de México, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, informó este domingo la Secretaría de Marina (Semar).

“Derivado de este accidente 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad, y lamentablemente 13 personas perdieron la vida”, indicó la Semar en un comunicado.

La dependencia explicó que durante las acciones de búsqueda y localización de las personas, desplegó un total de 360 agentes navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

El accidente ferroviario ocurrió a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, “en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros”.

La Línea Z, inaugurada en 2023, recorre desde Veracruz (Atlántico) hacia Salina Cruz (Oaxaca) y cuenta con 212 kilómetros de extensión.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en redes sociales, en el que especificó que ha dado “instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal”.

Con esta nueva vía de comunicación interoceánica, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conecta el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.

Con información de EFE