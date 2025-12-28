¿Qué provocó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que iba con más de 200 personas?

Al menos 20 pasajeros quedaron lesionados después de que una unidad del Tren Interoceánico sufrió un accidente en Oaxaca

Al menos 20 heridos dejó el descarrilamiento de una unidad del Tren Interoceánico en Oaxaca, reportó la Secretaría de Marina en la tarde de este domingo 28 de noviembre.

En un inicio, las autoridades federales no dieron detalles del accidente de la unidad del Tren Interoceánico compuesta por dos locomotoras principales y cuatro vagones.

El accidente ocurrió en la comunidad zapoteca de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, dijo Salomón Jara, gobernador de Oaxaca. El descarrilamiento sucedió en la Línea Z que conecta los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Así fue el descarrilamiento del Tren Interoceánico HOY 28 de octubre

La Secretaría de Marina informó que la unidad cayó a un talud (una pendiente) de cerca de 7 metros de altura.

“Se encuentran en desarrollo maniobras de rescate en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a quienes cayeron” en el talud, apuntó la dependencia.

La Marina agregó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario investigarán la razón por la cual la máquina principal de la unidad del Tren Interoceánico cayó a la pendiente.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su cuenta de X que “estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan el IMSS-Bienestar y el Gobierno del estado (de Oaxaca). Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”.

Se prevé que la presidenta Sheinbaum dé más detalles del accidente del Tren Interoceánico en la ‘mañanera’ del lunes 29 de diciembre.

El gobernador Salomón Jara aseguró que se instaló un módulo operativo de atención a la emergencia en la zona en el que participan la Guardia Nacional; la Secretaría de la Defensa Nacional; bomberos del municipio de Matías Romero y policías estatales, entre otros.

“El Gobierno de Oaxaca reafirma su respaldo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y mantiene el seguimiento permanente”, agregó en redes sociales.

‘Hay mucha gente allá tirada’

Un usuario del Tren Interoceánico accidentado narró que los pasajeros sintieron que la unidad “venía muy fuerte” momentos antes del descarrilamiento. “No sabemos si se quedó sin frenos”.

El pasajero, que iba con su familia a Coatzacoalcos, ‘libró’ lo más grave del descarrilamiento pues no iba en los vagones que cayeron a la pendiente.

“Mucha gente está allí tirada, pero muchísima gente, estamos tratando de sacarla, está muy triste”, dijo.