Marina descarta que hubiera daños en vías donde Tren Interoceánico se accidentó en Oaxaca

En la imagen se muestra cómo quedaron los vagones del Tren Interoceánico que se accidentó en Oaxaca.

El Gobierno de México remarcó que los operadores del Tren Interoceánico siguieron todos los protocolos de seguridad, lo que incluyó la revisión del estado de las vías previo a un descarrilamiento que mató al menos a 13 pasajeros.

La Secretaría de Marina, operadora del Tren Interoceánico, explicó que una camioneta identificada como ‘hi-rail’ revisa las vías férreas una hora y media antes de las salidas de los trenes.

“El explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren”, dijo Raymundo Morales Ángeles, secretario de la Marina.

El funcionario agregó que esta camioneta debe reportar a los operadores si hay obstáculos en las vías que “pudieran haber sido causados por condiciones meteorológicas”. En el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico que ocurrió cerca de la comunidad de Nizanda, en Oaxaca, no se informó de ningún riesgo.

¿Cómo fue el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca?

El almirante Raymundo Morales explicó que la máquina principal del Tren Interoceánico salió de las vías, cayó a una pendiente y arrastró consigo un vagón, mientras que otro quedó suspendido.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico provocó la muerte de 13 personas. El secretario de Marina aclaró que las autoridades aún trabajan en el rescate de un cadáver.

Gobierno analizará información de la ‘caja negra’ del Tren Interoceánico

Raymundo Morales agregó que todas las unidades del Tren Interoceánico cuentan con una ‘caja negra’ que registra las velocidades; presiones del freno y direcciones de avance de las locomotoras, entre otros datos.

“Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador de eventos del tren”, reportó el secretario de Marina a la presidenta Claudia Sheinbaum en la ‘mañanera’ de este lunes 29 de diciembre.

La Fiscalía General de la República; la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trabajan en las investigaciones.

La presidenta Sheinbaum mencionó que viajará este lunes a la zona para revisar los trabajos de apoyo a los heridos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

La presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre el testimonio de una pasajero del Tren Interoceánico que mencionó que los pasajeros notaron que la unidad “iba muy fuerte” antes del accidente en Oaxaca.

“Lo tiene que definir la Fiscalía (de Ernestina Godoy). También vi este video, pero vamos a dejar que la Fiscalía haga su trabajo. En la ‘caja negra’ dice la velocidad a la que venía”, apuntó.