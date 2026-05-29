FGR encuentra ‘oro negro’... ilegal: Asegura más de un millón de litros de hidrocarburo en Cadereyta, NL

La FGR aseguró más de un millón de litros de hidrocarburo en NL.

Más de un millón de litros de hidrocarburo fueron decomisados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo realizado en un predio presuntamente utilizado para el almacenamiento ilegal de combustible en el estado de Nuevo León, norte de México.

Labores de inteligencia permitieron ubicar el inmueble en el municipio de Cadereyta Jiménez, dentro de la zona metropolitana del estado, informó este viernes la autoridad federal.

En el operativo participó la FGR en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

FGR da golpe al huachicol: ¿Qué fue asegurado en un predio de Cadereyta de Jiménez, Nuevo León?

El predio se localiza sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez y, durante la intervención, agentes federales aseguraron 671 mil litros de posible hidrocarburo (huachicol), así como 400 mil litros de un líquido de color negro y amarillo, cuya composición será analizada.

Además, fueron decomisados tractocamiones, ‘frac tanks’, autotanques, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas y plantas de luz con remolque, entre otros objetos presuntamente relacionados con la operación ilegal.

Tanto el inmueble como el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continuará con las investigaciones correspondientes.

El delito conocido como ‘huachicol’ —robo y tráfico ilegal de combustibles— y la problemática asociada en México han trascendido fronteras.

Recientemente, en Estados Unidos fue presentada en el Senado de aquel país una iniciativa que busca colocar el robo y contrabando de combustibles, conocido como ‘huachicol fiscal’, en el centro de la estrategia de seguridad contra los cárteles mexicanos.

Organizaciones criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y otros grupos delictivos han sido señalados por autoridades como parte de redes multimillonarias de tráfico de hidrocarburos.

En Nuevo León se han reportado recientemente otros aseguramientos relacionados con este delito.