Delcy Rodríguez, toma nota: La ‘condición’ que Chevron pone para invertir más en Venezuela

Chevron produce actualmente alrededor de 250 mil barriles diarios a través de empresas mixtas con PDVSA. (Foto: AP)

Chevron necesita que el gobierno venezolano reduzca los impuestos y regalías sobre la producción petrolera si quiere invertir nuevo capital en el país el próximo año, afirmó su presidente ejecutivo, Mike Wirth.

Chevron, la única gran petrolera estadounidense que opera en Venezuela, actualmente solo reinvierte los ingresos que genera dentro del país bajo un programa autorizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para recuperar la deuda de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Con el petróleo cotizando en torno a US$100 por barril durante gran parte de los últimos dos meses, esa deuda debería quedar completamente saldada en el plazo de un año, señaló Wirth en una entrevista con Bloomberg TV.

“Entonces necesitamos un nuevo marco fiscal bajo el cual podamos invertir en el país”, sostuvo el ejecutivo.

“Actualmente, el nivel de impuestos y regalías que se paga no deja suficiente margen para que un inversionista obtenga retorno sobre su inversión”.

Chevron y petroleras se reúnen con el gobierno de Delcy Rodríguez

Chevron, junto con sus rivales Exxon Mobil y ConocoPhillips, ha mantenido reuniones en los últimos días con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Las compañías buscan negociar nuevas condiciones y consolidar contratos después de que Venezuela modificara sus leyes de petróleo y gas a comienzos de este año tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

¿Por qué las petroleras mantienen cautela ante el llamado de invertir en Venezuela de Trump?

El presidente Donald Trump ha instado a las petroleras estadounidenses a invertir US$100.000 millones para reconstruir la industria petrolera venezolana, que posee algunas de las mayores reservas del mundo.

Sin embargo, los ejecutivos mantienen cautela debido al historial de nacionalizaciones, cambios contractuales y problemas de seguridad sobre el terreno.

“Las negociaciones están en marcha, incluso hubo conversaciones esta misma semana”, afirmó Wirth.

“Espero que en el corto plazo tengamos mayor claridad sobre valores específicos, sobre el impuesto corporativo, sobre distintos aspectos relacionados con las regalías y sobre cómo podrían aplicarse”.

¿Qué se sabe de producción de Chevron en Venezuela?

Chevron produce actualmente alrededor de 250 mil barriles diarios a través de empresas mixtas con PDVSA, lo que representa cerca del 2 por ciento del flujo de caja anual de la compañía.

La petrolera aspira a incrementar su producción un 50 por ciento durante los próximos dos años, utilizando las ganancias generadas localmente para amortizar deuda y cubrir costos operativos regulares, en lugar de recurrir a fondos corporativos.

Para atraer nuevas inversiones, Venezuela necesita mejorar las condiciones de sus contratos, dijo Wirth.

“En este momento no tenemos suficiente claridad”, afirmó.

“No entendemos cómo sería el régimen bajo el cual operaríamos. Por eso es poco probable que invirtamos capital hasta que se aclaren esas cuestiones”.