Petroleras de EU advierten de un escenario ‘catastrófico’ si continúa el cierre en el Estrecho de Ormuz

Exxon, Chevron y ConocoPhillips alertan que el cierre del estrecho de Ormuz está drenando reservas mundiales de petróleo.

Las mayores compañías petroleras estadounidenses advierten que los mercados mundiales de crudo podrían estar cerca de un punto de inflexión en el que los precios subirían cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho de Ormuz.

Según informaron esta semana Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. y ConocoPhillips, cada día que la vía fluvial permanece cerrada, el mundo consume las reservas comerciales, las reservas estratégicas y el crudo que estaba almacenado en buques antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán.

Estos suministros han ayudado a mitigar los precios durante los últimos dos meses, pero ahora están escaseando, dijo la directora financiera de Chevron, Eimear Bonner, en una entrevista con Bloomberg TV el viernes.

“Gran parte del inventario y la capacidad de reserva ya se han agotado”, dijo. “Queda muy poca reserva”.

Aumenta la incertidumbre por el cierre del Estrecho de Ormuz

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán se ha considerado durante mucho tiempo un escenario catastrófico para los mercados energéticos, ya que una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo transita diariamente por este punto estratégico que separa el golfo Pérsico del océano abierto.

Si bien los precios han subido más del 50 por ciento desde que Irán cerró de facto esta vía marítima hace dos meses, situándose ligeramente por encima de los 100 dólares el barril, aún están lejos de alcanzar niveles récord.

Esto podría cambiar pronto a medida que se agoten las capacidades de almacenamiento, dijo el viernes el director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, en una conferencia telefónica con analistas.

“Para la mayoría es obvio que, si se observa la interrupción sin precedentes y el suministro mundial de petróleo y gas natural, el mercado aún no ha experimentado el impacto total”, afirmó. “Habrá más consecuencias si el estrecho permanece cerrado”.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó cerca de un 4 por ciento, cerrando en torno a los 102 dólares el barril el viernes, luego de que Irán indicara su disposición a continuar los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos tras nueve semanas de conflicto. La incertidumbre sobre el suministro futuro y los mensajes de la administración Trump sobre la pronta reapertura del estrecho han contribuido a la volatilidad en el mercado. El WTI ha subido más del 50 por ciento desde el inicio de la guerra.

Mercados de crudo entran en fase de escasez ‘crítica’

Los mercados de crudo han estado en un “período de gracia” desde finales de febrero hasta ahora porque los barcos cargados antes de la guerra tardan semanas en completar sus viajes y, por lo tanto, han seguido entregando cargamentos, dijo el director financiero de ConocoPhillips, Andy O’Brien, en una llamada con analistas el jueves.

“Ahora que todos ellos han llegado a su destino”, dijo, “las consecuencias de la pérdida de suministro comenzarán a hacerse más evidentes”.

Hasta ahora, el impacto se ha sentido con mayor fuerza en Asia, donde las refinerías están reduciendo su producción y los países están aconsejando a la gente que conduzca menos y trabaje desde casa.

“Vamos a empezar a ver que algunos países dependientes de las importaciones podrían empezar a sufrir una escasez crítica a medida que nos adentramos en el período de junio a julio”, dijo O’Brien.

Los inventarios comerciales de los países desarrollados están en camino de alcanzar niveles de estrés operativo a principios de junio y llegar a mínimos en septiembre si el estrecho permanece cerrado, escribieron los analistas de JPMorgan Chase & Co., liderados por Natasha Kaneva, en una nota esta semana. En ese momento, la demanda tendrá que caer aún más para equilibrar el sistema, escribió.

“Cuando se alcanzan los niveles mínimos de inventario necesarios para operar comercialmente, se pierde una de estas fuentes de suministro”, declaró Woods, de Exxon. “Prevemos que, mientras el estrecho permanezca cerrado, seguiremos viendo un aumento de los precios en el mercado”.