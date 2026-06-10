Bill Gates revela que Epstein usó secretos de su vida privada para presionarlo: ‘Lo lamento profundamente’

Una serie de correos atribuidos a Epstein fueron parte central del interrogatorio a Gates ante el Congreso de EU.

El cofundador de Microsoft Corp., Bill Gates, declaró ante un comité de la Cámara de Representantes que investigaba al fallecido financiero Jeffrey Epstein que sus reuniones con el agresor sexual fueron “un grave error de juicio”.

La aparición de Gates, uno de los hombres más ricos del mundo y figura emblemática de la revolución tecnológica para una generación de estadounidenses, fue una prueba contundente de la amplia e influyente red de contactos que Epstein cultivó. Epstein falleció en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

La publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, forzada por una ley del Congreso, ha impulsado un minucioso escrutinio público de las relaciones pasadas de Epstein con figuras poderosas, entre ellas el expríncipe Andrés de Gran Bretaña, el exrector de la Universidad de Harvard, Larry Summers, el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y el cofundador de Apollo Global Management, Leon Black. Estos hombres y Gates han negado haber cometido delito alguno.

“Ahora entiendo que intentó forjarse una imagen de legitimidad, utilizando sus conexiones con personas influyentes y de buena reputación para desviar la atención y tratar de rehabilitar su imagen”, declaró Gates en la declaración inicial de su testimonio, publicada para los periodistas. “Si el tiempo que pasé con Epstein le confirió alguna credibilidad, lo lamento profundamente”.

Gates también declaró ante el panel que, después de que él pusiera fin a su relación con Epstein, el financiero utilizó “información confidencial sobre mi vida personal” —incluido el conocimiento de mis relaciones extramatrimoniales— para “presionarme para que volviera a contactar con él”. Gates afirmó que esas “infidelidades” “no tenían nada que ver con Epstein”.

Pero Gates afirmó que nunca tuvo “ningún indicio” de que Epstein estuviera involucrado en “conductas delictivas continuas”.

“El señor Gates sabía que Jeffrey Epstein había sido condenado por un crimen atroz. Continuó teniendo contacto con él”, declaró Robert Garcia, de California, el principal demócrata del comité de la Cámara de Representantes, durante un receso del interrogatorio. “Es algo por lo que el señor Gates debe expiar sus culpas”.

Los correos de Epstein que ‘salpicaron’ a Gates

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, declaró antes de que comenzara la sesión que el comité tenía previsto interrogar al magnate tecnológico sobre unas notas que Epstein se envió por correo electrónico en 2013, en las que el financiero describe cómo le daba drogas a Gates “para lidiar con las consecuencias de tener relaciones sexuales con chicas rusas” y cómo le proporcionaba antibióticos para una enfermedad de transmisión sexual que Gates podía “contagiar subrepticiamente ” a Melinda French Gates, quien entonces era su esposa.

“Ese correo electrónico se abordará durante la primera hora del interrogatorio”, dijo Comer, republicano de Kentucky. “Nadie acusa a Bill Gates de haber cometido ninguna irregularidad”, añadió.

El representante James Walkinshaw, demócrata de Virginia e integrante del comité, dijo que planeaba preguntarle a Gates sobre un correo electrónico que Epstein envió en abril de 2018 al jefe de gabinete de Gates, Larry Cohen, en el que Epstein solicitaba el reembolso de los pagos que el financiero afirmaba haber realizado a un jugador de bridge ruso que, según Epstein, tenía una relación con Gates.

“Queremos comprender si las declaraciones públicas que el Sr. Gates ha hecho sobre su relación con Epstein son totalmente veraces y precisas”, dijo Walkinshaw.

Gates declaró ante el panel que creía que Epstein “escribía correos electrónicos que a menudo eran falsos”, dijo García a los periodistas durante un receso para almorzar. “Obviamente, él niega algunas de esas acusaciones”, agregó García, sin especificar cuáles había abordado Gates.

Gates se reunió con Epstein varias veces a partir de 2011, años después de que el financiero se declarara culpable de proxenetismo infantil, e incluso se quedó hasta tarde en la casa de Epstein en Nueva York, según informó el New York Times. Gates ha declarado que hablaron sobre un proyecto filantrópico, pero que sus reuniones cesaron cuando disminuyó la probabilidad de obtener financiación.

En una reunión con el personal de la Fundación Gates en febrero, el fundador afirmó que nunca tuvo contacto con ninguna de las víctimas de Epstein ni se hospedó con él, según el Wall Street Journal. Admitió haber tenido dos relaciones extramatrimoniales, pero aseguró que ninguna de las mujeres figuraba entre las víctimas del financiero, y afirmó no haber hecho ni visto nada “ilícito” relacionado con Epstein.

Las autoridades que investigan el caso Epstein no han acusado a Gates de ningún delito.

Cómo Epstein afectó el legado filantrópico de Gates

French Gates, la exesposa de Gates durante 27 años, citó su cercanía con Epstein como uno de los factores que contribuyeron a la pérdida de confianza que motivó su divorcio en 2021.

Esto también ha complicado sus iniciativas filantrópicas, especialmente con la Fundación Gates, que él y French Gates fundaron. Ella se retiró formalmente de la organización en 2024, tres años después de su divorcio. La fundación, que siempre estuvo planeada para desaparecer tras la muerte de los fundadores, ahora se disolverá más rápidamente, con el objetivo de gastar aproximadamente 200 mil millones de dólares para 2045.

Los vínculos de Bill Gates con Epstein han puesto a prueba el trabajo de la organización, que se centra en la salud global y en sacar a la gente de la pobreza. A principios de este año, la fundación encargó una investigación externa sobre cualquier relación con Epstein.

Otros nombres cercanos a Gates también figuraban en la enorme cantidad de documentos publicados desde finales del año pasado por el Departamento de Justicia.

Los correos electrónicos intercambiados entre Epstein y Boris Nikolic, un asesor científico clave que trabajaba en la firma de capital riesgo de Gates, revelaron cómo Epstein intentó integrar a Gates en su círculo y convencerlo de que visitara su isla caribeña. Gates ha declarado que nunca visitó la isla y lamenta haber conocido a Epstein.

La correspondencia con Nikolic se concentró entre 2011 y 2014. Si bien los correos electrónicos son a veces sexualmente explícitos, los registros no muestran evidencia de que Gates o Nikolic supieran de los crímenes de Epstein, y las autoridades policiales que investigaron la operación de Epstein no han acusado a ninguno de los dos de ningún delito.

Los nombres que siguen en la mira por el caso Epstein

Según un portavoz del comité, la transcripción del testimonio de Gates ante el panel de la Cámara de Representantes se publicará en los próximos días.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes está investigando las redes de Epstein, así como posibles fallos en la respuesta de las fuerzas del orden federales.

Comer dijo que el panel solicitaría el testimonio del fiscal general interino Todd Blanche, exabogado personal del presidente Donald Trump, quien ha liderado la gestión del Departamento de Justicia en los asuntos relacionados con Epstein, y de Alan Dershowitz, un destacado abogado defensor penal que apareció en los archivos del Departamento de Justicia.

El panel también ha solicitado el testimonio de Bill y Hillary Clinton, Leon Black, la consejera general de Goldman Sachs Group Inc., Kathryn Ruemmler, y el empresario tecnológico Ted Waitt.

En 2008, Epstein se declaró culpable de cargos estatales en Florida, incluyendo la captación de una menor para la prostitución, en un acuerdo negociado con el entonces fiscal federal Alexander Acosta para evitar cargos federales más graves por trata de personas con fines sexuales.

Tras su fallecimiento en 2019, las autoridades dictaminaron que se trató de un suicidio.