Archivos de Jeffrey Epstein: Estas fueron las supuestas ‘atrocidades’ que cometieron millonarios

De Clinton a Gates: lo que revelan los archivos inéditos del caso Jeffrey Epstein (AP)

La nueva ronda de archivos del caso Jeffrey Epstein provoca revuelo por las supuestas ‘atrocidades’ que pudieron cometer George Bush, Bill Gates, Bill Clinton, Donald Trump, entre muchos otros.

Algunos de los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen correos electrónicos de conversaciones que Jeffrey Epstein sostuvo con millonarios y políticos, así como comunicaciones internas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre entrevistas a presuntas víctimas de violación en las propiedades del pedófilo.

¿Cuáles fueron las ‘atrocidades’ que cometieron políticos y empresarios?

Correos electrónicos internos del FBI, enviados el 28 de agosto de 2019, dan constancia del testimonio de una presunta víctima, quien fue testigo, presuntamente, del cercenamiento de bebés como parte de un ritual.

Una persona, de quien no se revela la identidad, señaló a agentes del FBI que en el año 2000 fue violada por Jeffrey Epstein y por el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en un “yate grande”. En esa ocasión, también dijo haber visto a bordo a Donald Trump junto a Melania, aunque no se les involucra en la violación.

Supuestamente, cuando Epstein y Clinton abusaron de esta persona, se encontraba bajo “un fuerte efecto” de drogas. También afirmó haber sido testigo de cómo hombres afroamericanos sostenían relaciones sexuales con mujeres rubias que sangraban durante el coito.

Asimismo, testificó ante el FBI que en aquella ocasión se realizaría un “tipo de ritual”, en el que bebés habrían sido “desmembrados, sus intestinos extraídos e individuos comiendo sus heces”.

Sin precisar el año, aseguró que el expresidente George Bush también habría abusado de ella.

Sin embargo, el oficial realizó dos precisiones sobre el testimonio de la supuesta víctima: no ofreció evidencia que corroborara su versión ni presentó testigos, y la persona “pareció emocionalmente desequilibrada”.

Este relato consta en el documento EFTA00040577, consultado por El Financiero en el portal habilitado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Bill Gates pediría ayuda a Epstein por una ETS que habría contagiado a su esposa

Un supuesto correo electrónico entre Jeffrey Epstein y Bill Gates, fechado el 18 de julio de 2013, atribuido al cofundador de Microsoft, da constancia de que este último confesó padecer una enfermedad de transmisión sexual (ETS) y que habría contagiado a su esposa, Melinda.

Supuestamente, Gates solicitó ayuda a Epstein para facilitar antibióticos con el fin de “dar a escondidas” a Melinda.

Además, el intercambio menciona una situación que “debe permanecer entre nosotros dos”, aunque se omite el nombre para preservar la integridad de la posible víctima.

“Imploras que por favor borre los correos electrónicos con respecto a tu ets (enfermedad de transmisión sexual), tu solicitud de que te proporcione antibióticos que puedas dar a escondidas a Melinda y la descripción de tu pene”, se lee en el documento EFTA00965766 consultado.

Aparece en los archivos Epstein el príncipe Andrew

Otras figuras mencionadas en los archivos Epstein incluyen al británico Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrew, así como correspondencia por correo electrónico del magnate con el exasesor de Trump, Steve Bannon, y con el copropietario de los New York Giants, Steve Tisch.

El nombre de Mountbatten-Windsor aparece cientos de veces en los registros publicados, en recortes de noticias, correos electrónicos privados de Epstein y listas de invitados a cenas organizadas por él.

Los fiscales federales nunca acusaron a otras personas en relación con el abuso de Epstein. Una de las víctimas, Virginia Roberts Giuffre, demandó a Mountbatten-Windsor al señalar que sostuvo encuentros sexuales con él desde los 17 años. El ahora expríncipe negó dichas acusaciones, pero resolvió la demanda mediante un acuerdo por una suma no revelada.

¿Hawkings también estuvo involucrado en orgías con menores de edad?

Uno de los nombres que mayor sorpresa provocó fue el del físico teórico Stephen Hawking, quien aparece en varios archivos de Epstein revelados por autoridades estadounidenses.

En un correo electrónico del 11 de enero de 2015, Jeffrey Epstein se refirió al científico como “Steven Hawking” y aparentó burlarse de versiones que lo vinculaban con prácticas pedófilas.

“No es broma, ¡¡los periódicos locales están sugiriendo que Steven Hawking tuvo sexo con chicas menores de edad en la isla!!”, se lee en el documento EFTA00642203.

Otra comunicación, fechada el 16 de enero de 2015, dirigida al periodista Michael Wolff, muestra a Epstein refutando los señalamientos de Virginia Giuffre.

Supuestamente, una pareja sentimental de Epstein podría declarar que “ninguna chica se quejó nunca”, que “eran strippers locales que llamaban todo el tiempo para preguntar si podían dar masajes” y que “Clinton nunca estuvo en la isla. Ella sabe que no hubo sexo con Stephen Hawking, sabe que no hubo sexo con Ehud, ya que él tampoco estuvo nunca”, según consta en el documento EFTA0251306.