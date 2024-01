La historia detrás de los memes de Stephen Hawking y el caso Jeffrey Epstein: ¿Qué está confirmado?

Después de la desclasificación de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, las redes sociales como X, antes Twitter, TikTok y Facebook se han ‘inundado’ con mensajes sobre las supuestas preferencias sexuales del físico británico Stephen Hawking. También se han publicado memes sobre el astrofísico.

Las publicaciones más virales en plataformas como X comparten un supuesto extracto de los citados documentos en el que se recoge la declaración de una presunta testigo relacionada con el caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

De acuerdo con la imagen que se ha publicado miles de veces en redes sociales, una presunta testigo confirma que Stephen Hawking visitaba la isla de Epstein asiduamente por placer, además de revelar los gustos del astrofísico por “ver a enanos desnudos resolver ecuaciones complejas en una pizarra demasiado alta”.

¿Qué es real sobre Stephen Hawking y Jeffrey Epstein?

Los documentos desclasificados no hacen ninguna referencia a los posibles gustos sexuales de Hawking, como afirman los mensajes en redes sociales.

Estos documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, víctima de la red de trata sexual de Epstein, contra la examante y socia de éste, Ghislaine Maxwell.

No obstante, la declaración que se ha difundido no es real. La captura que se comparte en redes sociales es un montaje irónico y no hay rastro de la misma en los 40 documentos que se hicieron públicos sobre el caso Jeffrey Epstein.

Luego de realizar búsquedas avanzadas en X, la agencia de noticias EFE señala que el falso testimonio fue originalmente publicado por un usuario identificado por el nombre “Drefanzor memes”.

Esa publicación se realizó luego de que la Justicia de Nueva York levantó el secreto de sumario sobre esta primera tanda de documentos que ronda las mil páginas.

El propio usuario de X, quien comparte habitualmente contenidos irónicos y de humor, especificó en la descripción de la captura que se trataba de un meme y volvió a incidir en ello en distintas publicaciones.

Pese a las advertencias, la imagen se ha replicado de forma viral como si se tratara de un fragmento real.

Stephen Hawking La cuenta "Drefanzor memes" difundió la supuesta declaración sobre Stephen Hawking y el caso Jeffrey Epstein. (Especial)

¿Por qué Stephen Hawking aparece en los documentos del caso Epstein?

Aunque ninguna de las hojas publicadas contiene declaraciones de una testigo sobre los gustos sexuales del físico, el nombre de Stephen Hawking sí aparece en los documentos desclasificados.

La primera vez que se menciona a Hawking es en un correo electrónico de 2015 que Epstein envió a Ghislaine Maxwell. El texto indica lo siguiente de manera textual: “Puedes dar una recompensa a cualquiera de los amigos y familiares de Virginia que se presten y ayuden a demostrar que sus acusaciones son falsas”.

Y continúa: “La más fuerte es la de la cena de Clinton y la nueva versión en las Islas Vírgenes de que Stven Hawking (sic) participó en una orgía de menores”.

La segunda mención del astrofísico procede de un requerimiento judicial en el que se pedían fotografías y vídeos de varios personajes, como el propio Epstein o el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

¿Salir en la lista de Epstein implica ser culpable de algún delito?

Tras la aparición de personajes famosos en la ‘lista’ Epstein, cabe mencionar que si el nombre de una persona aparece en los documentos desclasificados no necesariamente implica algún tipo de culpabilidad en la trama, ya que hay desde correos electrónicos a declaraciones de víctimas o testigos.

Hace casi nueve años, en 2015, medios británicos publicaron dos fotografías que demostraban que Stephen Hawking había visitado la isla de Epstein en 2006. De acuerdo con lo que se sabe, el físico acudió a una comida y fue invitado por otros científicos, pero no ha trascendido más información sobre sus actividades en la isla.

Con información de EFE.