¿Quién es Alfredo Rodríguez, el exmayordomo de Jeffrey Epstein que guardó su agenda ‘negra’?

Los documentos recién divulgados que están relacionados con el caso de Jeffrey Epstein son un recordatorio de que el magnate encargado de dirigir una red de tráfico sexual, no actuaba solo, sino que usaba sus conexiones con ricos, poderosos y famosos para abusar de niñas y encubrir sus crímenes.

Pero no solo personajes de la élite ayudaron a Epstein a mantener sus abusos en secreto. El financiero implementó un protocolo de seguridad en caso de que alguno de sus empleados de servicio fuera contactado por la policía. Si esto llegaba pasar, los empleados debían notificar a los abogados de Epstein y aceptar que los representaran, todo esto después de haber firmado un acuerdo de confidencialidad, según reveló el Diario Las Américas.

Sin embargo, Alfredo Rodríguez, su entonces mayordomo y chófer, rompió el protocolo cuando todo se vino abajo. Fue entonces que le resultó más conveniente colaborar con las autoridades y brindar detalles sobre el modus operandi de su empleador.

En las declaraciones que brindó a los detectives, Rodríguez detalló que él se encargaba de pagar a las niñas tras haber sido abusadas, por lo que debía tener a la mano un saldo mínimo de 2 mil dólares en efectivo en todo momento. También llegó a entregar iPods, joyas y otros incómodos regalos. Otra de sus labores consistía en eliminar los juguetes sexuales que usaba Epstein durante las visitas de las invitadas.

El ‘libro negro’ de Jeffrey Epstein

A pesar de declarar en contra del magnate y de cooperar con las autoridades, Alfredo Rodríguez guardó una agenda también conocida como libro negro, en la que su empleador apuntaba sus contactos, entre los que se encontraban nombres de personajes ricos y famosos.

De acuerdo con Vanity Fair, en la agenda se repetía constantemente la palabra “masaje” acompañado del nombre de la ciudad donde Epstein tuviera una casa o negocio, así como de la palabra “masajistas”, como solía referirse a las chicas que invitaba a sus aposentos.

Posteriormente, Rodríguez enfrentó repercusiones legales por haber retenido la agenda e intentar venderla en 50 mil dólares. Por esta falta fue encarcelado 18 meses.

Tras un análisis de las declaraciones de Rodríguez, el New York Times afirmó que el libro negro pudo haber sido un mapa de conexiones aspiracionales y reales de Epstein. Esto, tras revelar que fue compilado por sus empleados y no por él mismo, además de que algunas personas que aparecían, aseguraban no haber conocido al magnate ni haber asistido a alguna de sus fiestas.

Rodríguez murió en diciembre del 2014 a la edad de 60 años después de haber sufrido mesotelioma, un tipo de cáncer que se forma en los tejidos de órganos internos, informó su viuda en ese entonces a Daily Mail. Al año siguiente, el libro fue publicado por el blog Gawker, con los números de teléfono eliminados.