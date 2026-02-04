Bill Gates admite que fue un error mantener contacto con Jeffrey Epstein: ‘Fui un ingenuo’

Poco antes de que se dieran a conocer las declaraciones del magnate de Microsoft, su exesposa Melinda French Gates se refirió públicamente al impacto personal que le causaron los documentos del caso Jeffrey Epstein. [Fotografía. Bloomberg]

Bill Gates habló por primera vez tras la publicación de tres millones de páginas difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein. El cofundador de Microsoft reconoció que fue “un insensato” al mantener contacto con el pederasta fallecido y aseguró que lamenta “cada minuto” que pasó con él.

Bill Gates negó haber cometido alguna irregularidad y sostuvo que el contacto que tuvo con Jeffrey Epstein se limitó a encuentros sociales. Explicó que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero rechazó de forma categórica haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

“El objetivo siempre fue que, como él conocía a mucha gente muy rica, decía que podía conseguir que donaran dinero para la salud global”, afirmó Gates en entrevista con Nine News Australia.

Sin embargo, añadió que con el paso del tiempo entendió que esa vía no tenía futuro. “En retrospectiva, fue un callejón sin salida, y lo he dicho muchas veces, pero lo repito: fui un ingenuo al pasar tiempo con él”, señaló.

El multimillonario calificó como falsas las afirmaciones que lo vinculan con los archivos judiciales del caso. En específico, se refirió a unos correos electrónicos de 2013 que Jeffrey Epstein se habría enviado a sí mismo, en los que sugería que Gates mantenía una relación extramatrimonial y que buscaba antibióticos para tratar una enfermedad de transmisión sexual.

“Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, declaró Bill Gates durante la entrevista.

¿Qué dijo Melinda French Gates sobre los archivos de Jeffrey Epstein?

Poco antes de que se dieran a conocer las declaraciones del magnate de Microsoft, su exesposa Melinda French Gates se refirió públicamente al impacto personal que le causaron los documentos del caso Jeffrey Epstein.

En una entrevista para el pódcast Wild Card de la radio pública estadounidense NPR, Melinda French afirmó que la difusión de esos papeles le recordó momentos “muy, muy dolorosos” de su matrimonio.

“Para mí es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles, porque me traen recuerdos de momentos muy dolorosos en mi matrimonio”, expresó la empresaria y filántropa.

Melinda French Gates subrayó que las explicaciones sobre el caso deben provenir de las personas mencionadas en los documentos, incluido su exmarido. “Sean cuales sean las preguntas que quedan, estas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder a esas cosas, no yo”, sostuvo.

Bill Gates y Melinda French Gates se casaron en 1994 y se separaron en 2021, tras casi tres décadas de matrimonio. Durante ese periodo impulsaron la Gates Foundation, una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo, con donaciones que superaron los 100 mil millones de dólares.

Melinda French Gates ya había señalado anteriormente que el vínculo de su exmarido con Jeffrey Epstein fue uno de los factores que influyeron en su divorcio.

En la entrevista con NPR, la exesposa de Bill Gates añadió que las revelaciones del Departamento de Justicia le generan una “tristeza increíble”, sin perder de vista el sufrimiento de las víctimas.

“Puedo dejar a un lado mi propia tristeza y mirar a esas chicas y pensar: ¿cómo pudo pasarles algo así? Espero que se haga justicia para esas mujeres, que hoy ya son adultas”, afirmó.

Desde la liberación de esta nueva tanda de archivos judiciales, diversas personas públicas mencionadas en los archivos han tenido que pronunciarse sobre su relación con Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 en una cárcel de Nueva York.

Recientemente, se dio a conocer que el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, comparecerán ante la Cámara de Representantes como parte de las investigaciones legislativas relacionadas con los archivos de Jeffrey Epstein.

Con información de EFE