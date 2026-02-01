Trump, Lutnick y Elon Musk: ¿Qué millonarios aparecen en los archivos de Jeffrey Epstein?

El Departamento de Justicia de EU aseguró que las acusaciones de Trump en los documentos contra Jeffrey Epstein son falsas.

La última publicación por parte del Departamento de Justicia de material relacionado con sus investigaciones sobre Jeffrey Epstein ofrece nuevos detalles sobre las personas ricas y bien conectadas que circularon en la órbita del fallecido financiero caído en desgracia.

Las autoridades dijeron el viernes 30 de enero que publicarían alrededor de 3 millones de páginas de material relacionado con Jeffrey Epstein, incluidos más de 2 mil videos y 180 mil imágenes.

A continuación se presentan algunas de las conclusiones:

Kathy Ruemmler, una estrella legal en camino a convertirse en la principal abogada de Goldman Sachs Group Inc., intercambió mensajes con Epstein a partir de 2016, refiriéndose a él como “tío Jeffrey” y elogiando regalos de botas y un bolso.

El conjunto de correos electrónicos, con apodos, regalos, consejos y un recordatorio de un día de spa, se suma a los mensajes ya divulgados. Ruemmler es actualmente la directora jurídica y asesora general de Goldman. El director ejecutivo, David Solomon, la ha apoyado en todo momento.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, planeó una visita en 2012 a la isla privada de Epstein y mantuvo contacto con el delincuente sexual durante mucho más tiempo del que había afirmado anteriormente, según los documentos.

Los documentos no sugieren ninguna irregularidad, pero sí indican que Lutnick describió incorrectamente el alcance de su relación con Epstein. En una entrevista de podcast con el New York Post el año pasado, el secretario de Comercio afirmó haber roto relaciones con Epstein en 2005 después de que el financiero hiciera un comentario sobre masajes durante una visita a su casa.

Los documentos también indican que la pareja, que eran vecinos en Manhattan, continuó intercambiando mensajes durante 2018. Lutnick le dijo al New York Times el viernes que “no pasó tiempo” con Epstein, pero se negó a comentar sobre los documentos.

Epstein consideró comprar un jet privado al cofundador de Apollo Global Management Inc., Marc Rowan, hace una década, según correos electrónicos publicados el viernes.

El avión finalmente no fue vendido a Epstein, según revelaron los correos electrónicos. Un representante de Apollo declinó hacer comentarios. La relación de Epstein con el cofundador y exdirector ejecutivo de Apollo, Leon Black, ha afectado a la gestora de activos alternativos desde 2019, cuando Epstein fue arrestado por cargos federales de abuso sexual y explotación de adolescentes.

Elon Musk mencionó que estaba “muy consciente de que cierta correspondencia por correo electrónico” con Epstein podría ser malinterpretada y utilizada para difamar su nombre, respondiendo a la última publicación en una respuesta a un usuario en X.

Los correos electrónicos incluidos en el comunicado parecen mostrar a Musk discutiendo la posibilidad de organizar una visita a la isla privada de Epstein.

“Nadie presionó más que yo para que se publicaran los archivos de Epstein y me alegro de que finalmente haya sucedido”, escribió.

El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que el departamento ha completado su revisión de 6 millones de páginas de material relevante, publicando alrededor de 3.5 millones de páginas de ellas.

El hallazgo incluía un borrador de acusación contra Epstein, preparado por la oficina del entonces fiscal estadounidense Alexander Acosta, que incluía cargos por múltiples delitos de tráfico sexual y seducción de menores.

Los documentos también incluían correspondencia que contenía una lista de información no verificada con acusaciones relacionadas con Epstein sobre el presidente Donald Trump y otras figuras notables.

Cuando se le preguntó si se investigaron las denuncias, el Departamento de Justicia señaló su comunicado de prensa del viernes.

“Algunos documentos (del caso Jeffrey Epstein) contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, declaró el departamento en su comunicado. “Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”.