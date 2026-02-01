‘Fue muy buena’: Trump confirma que pidió a Sheinbaum detener envíos de petróleo a Cuba

Trump negó que hubiera una crisis humanitaria en Cuba si se detienen los envíos de petróleo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum detener los envíos de petróleo a Cuba.

Cuando volaba en el Air Force One con destino a Palm Beach, Florida, Trump mencionó que ya hay acercamientos con Cuba a fin de lograr un acuerdo para que la isla sea “libre de nuevo”.

El comentario de Trump fue como respuesta ante las acusaciones de Claudia Sheinbaum por una posible crisis humanitaria en Cuba tras el bloqueo petrolero.

El mandatario estadounidense respondió que no necesariamente habrá una crisis en la isla, y aseguró que él fue quien pidió a Sheinbaum que dejara de mandar petróleo a Cuba.

“La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Le dije: ‘no queremos que envíen más petróleo allá’, y no está enviando nada”, celebró Trump.

Los comentarios del mandatario estadounidense contradicen a los de Sheinbaum, quien el pasado 27 de enero aseguró que el fin de los envíos de petróleo a Cuba fue por “una decisión soberana”.

Trump confirma acercamientos con Cuba

Donald Trump consideró que Cuba buscará un “trato” con Washington tras el anuncio de aranceles para los países que le suministren petróleo y confió en que la isla “volverá a ser libre”.

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato”, aseguró el mandatario.

El republicano subrayó que Cuba está en “una situación muy mala” porque “vivían del dinero y del petróleo de Venezuela pero nada de esto está llegando” desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Trump firmó el jueves 29 de enero una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a la isla.

El Gobierno cubano calificó de “fascista” la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, y Sheinbaum anunció que México buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano.

Con información de EFE.