¿Afectará a México? Trump anuncia aranceles a países que den petróleo a Cuba

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves 29 de enero una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

“Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”, argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

Según la medida, para hacer frente a esta situación es “necesario” establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, “directa o indirectamente”, vendan o suministren crudo a Cuba.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.

Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.

¿México podría ser afectado por más aranceles de Trump?

La orden ejecutiva también genera incertidumbre en el país, pues el gobierno mexicano ha suministrado petróleo a la Cuba para que esta pueda enfrentar el déficit que enfrenta de combustible.

México se ha configurado como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, elevando el costo geopolítico en su relación con Estados Unidos.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el miércoles que la ayuda humanitaria a Cuba “continúa” porque es una “decisión soberana” del país y una muestra de su “solidaridad”, en medio de la presión ejercida desde Washington y las críticas de varios congresistas estadounidenses para que se frenen los envíos de petróleo mexicano a la isla caribeña.

“La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Son decisiones soberanas”, subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Dentro de esa ayuda humanitaria, agregó que México “determinará” si incluye el envío de crudo a partir de las solicitudes de las autoridades cubanas.

Con información de EFE