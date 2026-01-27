Cuba se enfrenta a ‘noche eterna’ sin crudo de México: ¿Qué tanto depende del petróleo para su electricidad?

Cuba podría quedarse sin energía debido al déficit de generación de petróleo respecto a su consumo.

En menos de un mes, Cuba se quedó sin los envíos de petróleo desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y de los cargamentos de crudo desde México tras una decisión anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que pone en riesgo su generación de electricidad.

Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex dejó de enviar petróleo a Cuba este martes 27 de enero tras “una decisión soberana”, que se toma “en el momento que sea necesario”, descartando supuestas presiones del presidente Donald Trump para dejar de mandar crudo.

Con estas medidas, Cuba está al borde de una ‘catástrofe’ económica y energética, que podría dejar sin luz a la isla en los próximos días, además de perder cientos de empleos.

¿Cuba se quedará sin luz? Así depende del petróleo para la generación de electricidad

Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, explicó que Cuba se enfrenta a una ‘tormenta perfecta’ sin el suministro de crudo de México y Venezuela.

Datos de la Unión Energética de Cuba indican que durante el pico nocturno de este martes 27 de enero, la demanda energética del país será de 3 mil 150 megawatts.

Sin embargo, el Sistema Electroenergético Nacional dispone actualmente de mil 345 megawatts.

El déficit es de 805 megawatts, lo que es un faltante del 57.3 por ciento de la demanda eléctrica en Cuba.

De acuerdo con Piñón, la generación eléctrica depende un 97 por ciento de combustibles fósiles, de los cuales un 45 por ciento corresponden al petróleo.

El problema al que se enfrenta Cuba es que solo tiene capacidad de producir unos 40 mil barriles diarios de petróleo y consume de 100 mil a 110 mil. Además, la mayoría del crudo pesado que producen se utiliza para abastecer las centrales termoeléctricas.

El gobierno de Sheinbaum aportaba unos 20 mil barriles de petróleo ligero de buena calidad de Pemex y Venezuela otros 35 mil, además de que Rusia entregaba esporádicamente de 5 mil a 7 mil barriles.

México comenzó a enviar petróleo a Cuba en 2023, cuando Venezuela redujo los suministros debido a la caída de su producción petrolera. Ahora, Cuba está ‘sola’ y bajo la presión de Donald Trump.

Con información de Héctor Usla.