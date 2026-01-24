México evalúa poner alto a envíos de crudo a Cuba por temor a represalias de Trump: Reuters

Sheinbaum recapituló además que los envíos humanitarios a Cuba son parte de la tradición de la política exterior mexicana. (Foto: EFE)

El gobierno mexicano está analizando si seguirá enviando petróleo a Cuba ante los crecientes temores dentro de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que México podría enfrentar represalias de Estados Unidos por esa política, informó Reuters, citando a tres personas no identificadas familiarizadas con las discusiones.

Aún no está claro qué decisión final podría tomar el gobierno mexicano, dice el informe.

Una suspensión total, una reducción y una continuación total siguen siendo opciones.

La presidencia mexicana dijo a Reuters que el país siempre ha sido solidario con el pueblo de Cuba y agregó que el envío de petróleo a Cuba y un acuerdo separado para pagar los servicios de los médicos cubanos “son decisiones soberanas”

El gobierno cubano no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a Reuters: “Como afirmó el presidente, Cuba ahora está fracasando por su propia voluntad... no llegará más petróleo ni dinero a Cuba desde Venezuela, y sugiere encarecidamente que Cuba llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

México, principal proveedor de crudo a Cuba

México se ha configurado como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, elevando el costo geopolítico en su relación con Estados Unidos, que impulsó restricciones de abasto a la isla desde Venezuela, según especialistas consultados por EFE.

Tan solo el segundo fin de semana de enero, arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86 mil barriles de combustible procedente de México, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Sheinbaum reitera apoyo a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el pasado miércoles que el país “siempre va a estar ahí” para apoyar a Cuba con petróleo y ayuda humanitaria, en medio del bloqueo de Estados Unidos y la reducción del suministro energético en la isla desde Caracas, tras la intervención militar estadounidense en Venezuela a inicios de enero.

“Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Es una relación con el pueblo cubano (que vive) en condiciones de mucha dificultad”, indicó Sheinbaum, en una conferencia de prensa diaria.

La mandataria mexicana precisó que el envío de petróleo a la isla no es “a costa” del pueblo de México, como ha criticado la oposición.

“No es a costa, porque es muy poco realmente, de lo que se produce es muy poco lo que se envía, pero es un apoyo solidario”, aseguró.

Sheinbaum recapituló además que los envíos humanitarios a Cuba son parte de la tradición de la política exterior mexicana, tras el bloqueo económico a la isla en 1996 por parte de Estados Unidos.

Recordó que México fue el único país que en su momento se opuso a ese bloqueo, y que desde entonces, todos los Gobiernos mexicanos han mantenido relación con Cuba.

Con información de EFE