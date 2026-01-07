¿Cómo es el Ocean Mariner, buque que zarpó de México hacia Cuba con 14 millones de litros de petróleo?

Así es el Ocean Mariner, el buque que traslada petróleo de México a Cuba. (Foto: Especial)

El buque Ocean Mariner es el protagonista de los envíos de combustible de México hacia Cuba, en momentos en que La Habana enfrenta una prolongada crisis energética.

El pasado 23 de diciembre de 2025, esta embarcación arribó al puerto de La Habana, desde de la terminal de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, tras trasladar cerca de 14 millones de litros de combustible para la isla, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.

El navío es el responsable de los cargamentos organizados por Gasolinas Bienestar, una filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), encargada de la exportación de hidrocarburos a Cuba.

En noviembre de 2025, se reportó otro envío de casi 13 millones de litros de diésel automotriz, con un valor superior a 14.6 millones de dólares, según datos oficiales disponibles en la plataforma Veritrade.

El 5 de enero de 2026, dicho buque zarpó de Veracruz y se prevé que el Ocean Mariner llegue nuevamente a La Habana alrededor del 8 de enero, continuando con una ruta que ha consolidado a México como principal proveedor de petróleo para Cuba en 2025, superando a Venezuela.

“Las importaciones de crudo venezolano a Cuba han caído y México se ha convertido en el principal proveedor de crudo del país”, dijo al diario Financial Times Victoria Grabenvoger, analista de Kpler.

¿Cómo es el Ocean Mariner, el buque que traslada petróleo de México a Cuba?

El Ocean Mariner es un tanker químico y de productos petrolíferos registrado bajo la bandera de Liberia, con el número IMO 9328340 y MMSI 636021918.

Construido en 2007, el buque tiene una eslora aproximada de 127 metros y una capacidad de carga cercana a 86 mil 195 barriles —equivalente a unos 14 millones de litros de producto.

Desde al menos mayo de 2025, esta embarcación ha realizado múltiples viajes entre puertos del sur de México, como Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, hacia distintas terminales cubanas, incluyendo La Habana, Moa y Cienfuegos, donde se encuentra la refinería Camilo Cienfuegos.

Sheinbaum rechaza que México envíe más combustible a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que el país haya incrementado el envío “histórico” de petróleo a Cuba, aunque reconoció que se volvió “un proveedor importante” a la isla en medio de la fuerte caída en las entregas por parte de Venezuela.

“Ayer pregunté a Pemex (Petróleos Mexicanos), que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular”, apuntó la mandataria en respuesta a las investigaciones reveladas por el diario Financial Times y de la organización Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI).

Sheinbaum afirmó que el envío “histórico” de petróleo que se ha dado al pueblo cubano es parte del contrato y de la ayuda humanitaria con la isla, aunque señaló que “evidentemente México se volvió un proveedor importante” ante la situación actual de Venezuela, tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

Con información de EFE