Venezuela deja de ‘surtir’ a Cuba: ¿Cuántos barriles de petróleo mandaba Maduro a la isla al día?

Trump sostiene que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela cuando capturó a Maduro. (Foto: Shutterstock)

Cuba se estaría quedando sin petróleo: La actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comprometió con el gobierno de Donald Trump a dejar de entregar combustible a la isla y abrir el sector petrolero a la industria estadounidense.

​​El anuncio lo dio el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien agregó que Venezuela dará acceso preferencial a la producción y a utilizar los ingresos para la compra de productos estadounidenses, como ya lo había informado el presidente Donald Trump.

Delcy Rodríguez se comprometió a poner fin al suministro de petróleo de Venezuela al régimen cubano y a buscar la reconciliación nacional con los venezolanos en el extranjero, dijo Marco Rubio.

‘Cuba tiene los días contados’, dice Trump

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba “está a punto de caer” porque no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder.

“Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”, aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa. El republicano subrayó que La Habana “obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”.

Trump sostiene que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico.

Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.

El Gobierno cubano ha condenado como un “acto de terrorismo” la intervención en Caracas y advierte que no tolerará la intimidación ni las amenazas de Estados Unidos, que no descarta incluso el uso de la fuerza militar.

¿Cuántos barriles de petróleo mandaba Maduro a Cuba?

Las presiones de Estados Unidos a Venezuela para cortar el suministro de crudo a Cuba, tras la caída del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, ha complicado aún más la severa situación energética en la isla caribeña.

Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, explicó que la generación eléctrica depende un 97 por ciento de combustibles fósiles, de los cuales un 45 por ciento corresponden al petróleo.

El problema al que se enfrenta Cuba es que solo tiene capacidad de producir unos 40 mil barriles diarios de petróleo y consume de 100 mil a 110 mil. Además, la mayoría del crudo pesado que producen se utiliza para abastecer las centrales termoeléctricas.

El gobierno de Sheinbaum aportaba unos 20 mil barriles de petróleo ligero de buena calidad de Pemex y Venezuela otros 35 mil, además de que Rusia entregaba esporádicamente de 5 mil a 7 mil barriles.

¿México seguirá enviando petróleo a Cuba?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que la ayuda humanitaria a Cuba “continúa” porque es una “decisión soberana” del país y una muestra de su “solidaridad”, en medio de la presión ejercida desde Washington y las críticas de varios congresistas estadounidenses para que se frenen los envíos de petróleo mexicano a la isla caribeña.

“La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Son decisiones soberanas”, subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Dentro de esa ayuda humanitaria, agregó que México “determinará” si incluye el envío de crudo a partir de las solicitudes de las autoridades cubanas.

México comenzó a enviar petróleo a Cuba en 2023, cuando Venezuela redujo los suministros debido a la caída de su producción petrolera. Ahora, Cuba está ‘sola’ y bajo la presión de Donald Trump.

A comienzos de enero, arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86 mil barriles de combustible procedente de México, según confirmó a EFE el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.