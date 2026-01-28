Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: EU usará la fuerza para garantizar cooperación con Venezuela

Marco Rubio afirmó que EU está preparado para utilizar la fuerza contra Venezuela para garantizar la cooperación de Delcy Rodríguez. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Bloomberg/Shutterstock)

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la administración de Donald Trump está preparada para utilizar la fuerza con el objetivo de garantizar que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, coopere con Estados Unidos, aunque confió en que el interés propio la motive a avanzar en los principales objetivos estadounidenses.

Rubio señaló que Rodríguez se comprometió a abrir el sector energético de Venezuela a empresas de Estados Unidos, otorgar acceso preferencial a la producción y destinar los ingresos de las ventas de petróleo a la compra de bienes estadounidenses, de acuerdo con declaraciones preparadas para una audiencia con legisladores realizada el miércoles.

“Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan”, declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. “Nuestra esperanza es que esto no sea necesario, pero nunca rehuiremos nuestro deber con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio”.

Marco Rubio enfrenta cuestionamientos por intervención en Venezuela

La audiencia marcó la primera comparecencia pública de Rubio ante el Congreso desde el operativo de Estados Unidos en Caracas que derivó en la captura de su predecesor, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Maduro enfrentó acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por delitos que incluyen narcoterrorismo, y Rubio elogió la operación como un esfuerzo de cumplimiento de la ley que no registró pérdidas humanas entre las fuerzas estadounidenses. Maduro, recluido en una prisión de Nueva York, se declaró inocente.

Legisladores demócratas criticaron el operativo al calificarlo como un acto de guerra ilegal que evitó la aprobación del Congreso y que ahora pone en riesgo a Estados Unidos de un compromiso prolongado para la reconstrucción de Venezuela.

Durante la segunda mitad del año pasado, Estados Unidos desplegó la mayor presencia militar en aguas cercanas a América Latina en décadas y ejecutó operativos contra embarcaciones presuntamente vinculadas a cárteles del narcotráfico.

Desde mediados de diciembre, el presidente Donald Trump centró su atención en la industria petrolera venezolana, al acusar al gobierno socialista de apropiarse de activos estadounidenses y promover un acuerdo posterior a Maduro para enviar hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, con beneficios para ambas naciones.

Estados Unidos también interceptó al menos siete petroleros utilizados para exportar crudo venezolano, lo que intensificó la ofensiva contra una flota clandestina global dedicada al transporte de petróleo sancionado.

Venezuela ya tuvo suficiente de la intervención de EU: Delcy Rodríguez

Rodríguez declaró esta semana que Venezuela ya tuvo suficiente de la interferencia estadounidense, mientras el gobierno enfrenta un creciente descontento de sindicatos del sector público y partidos de izquierda por los planes de reforma de la industria petrolera.

El incremento de la presencia militar y los ataques en aguas cercanas a Venezuela el año pasado ocurrió pese a que la mayoría de las muertes por narcóticos se relacionan con el fentanilo, de acuerdo con datos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que indican que esta sustancia se produce principalmente en México y no en Venezuela, país identificado como ruta de tráfico de cocaína.

Aunque la administración Trump destaca los vínculos entre el tráfico de ambas drogas, esta discrepancia llevó a legisladores demócratas a señalar que la campaña tuvo como objetivo central el control del petróleo venezolano.

Trump anunció horas después de la captura de Maduro que Estados Unidos planeaba trabajar con Rodríguez, quien pasó más de siete años como vicepresidenta del líder depuesto, en lugar de la líder opositora María Corina Machado.

No obstante, Trump también mantuvo comunicación con Machado, a quien recibió para un almuerzo en la Casa Blanca y describió como “muy, muy impresionante”. Durante ese encuentro, ella le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025.

Rubio planea reunirse con Machado en el Departamento de Estado más tarde el miércoles, después de su comparecencia ante el Senado.