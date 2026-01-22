‘Es lo más tonto que he visto’: Lutnick ‘trolea’ a Canadá por acuerdo con China

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, desestimó como “ruido político” las medidas de los últimos días del primer ministro de Canadá, Mark Carney, para fortalecer las relaciones comerciales con China, y aumentó el riesgo de que esa maniobra se filtre en las conversaciones sobre un acuerdo comercial renovado en América del Norte a finales de este año.

“¿Crees que China va a abrir su economía para aceptar exportaciones de Canadá? Es la cosa más absurda que he visto”, dijo Lutnick en una entrevista con Bloomberg TV este jueves durante su asistencia al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

La semana pasada, Carney llegó a un acuerdo con el presidente chino, Xi Jinping, que abrió la puerta a la inversión en vehículos eléctricos y automóviles de la mayor economía de Asia, a cambio de las previsibles reducciones de los aranceles chinos sobre la colza canadiense. También calificó a China como un socio comercial “más predecible” que Estados Unidos.

“Deberíamos verlo como simple ruido político proveniente de un primer ministro”, dijo Lutnick sobre el reciente mensaje de Carney . “No creo que sea real, porque eliminó los cálculos de la economía canadiense y de hacer negocios con la economía de 30 billones de dólares de Estados Unidos. Es imposible cambiar lo que tienen hoy”.

Canadá tiene el segundo mejor acuerdo del mundo en cuanto a acceso al mercado estadounidense, afirmó Lutnick, solo superado por México. El secretario de Comercio también indicó que la inclinación de Canadá hacia China podría convertirse en un problema en las negociaciones para la modernización del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC.

Si Ottawa opta por importar vehículos eléctricos chinos y otras medidas de fortalecimiento comercial con Beijing, “¿cree usted que el presidente de Estados Unidos va a decir que debería seguir teniendo el segundo mejor acuerdo del mundo” durante las negociaciones del T-MEC, cuestionó Lutnick.

También dijo que es probable que la renegociación del T-MEC ocurra “hacia finales y mediados del verano” de este año.

México busca mantener el T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró por separado que su país trabajará para mantener el T-MEC a pesar de las recientes disputas entre Carney y el presidente estadounidense, Donald Trump. En su rueda de prensa diaria, también afirmó que intentaría dialogar con Carney.

La próxima semana, el ministro de Economía de México, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para mantener conversaciones comerciales, dijo Sheinbaum, hablando en Puebla, México.