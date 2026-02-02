Bill y Hillary Clinton comparecerán ante el Congreso de EU para explicar fotografías con Jeffrey Epstein

El llamado a declarar de Bill y Hillary Clinton se enmarca en una investigación más amplia sobre la red de Jeffrey Epstein y las posibles conexiones de figuras públicas con sus delitos. [Fotografía. Shutterstock, Bloomberg]

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, acordaron este lunes testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso Jeffrey Epstein.

La asistencia de los Clinton ante la Cámara Baja para testificar fue confirmada por el vocero del expresidente, Ángel Ureña en una publicación en X.

Ureña respondió a una carta del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes diciendo que los Clinton habían “actuado de buena fe” y que los senadores “no lo habían hecho”.

El expresidente Clinton “estará ahí”, resaltó Ureña y dijo que se espera que la asistencia a testificar marque un precedente en este tipo de casos.

El llamado a declarar de Bill y Hillary Clinton se enmarca en una investigación más amplia sobre la red de Jeffrey Epstein y las posibles conexiones de figuras públicas con sus delitos. Aunque ninguno de los dos ha sido acusado de irregularidades, los legisladores buscan esclarecer los vínculos y comunicaciones que pudieran existir durante los años en que Epstein operaba en círculos políticos y financieros de alto perfil.

La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2 mil videos y 180 mil imágenes relacionados con la investigación.

Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el magnate Epstein.

La relación de Bill Clinton con Jeffrey Epstein ha resurgido como un punto focal para los republicanos en medio del impulso para un ajuste de cuentas sobre Epstein, quien se suicidó en 2019 en una celda de una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos de tráfico sexual.

Clinton, al igual que muchas otras figuras de renombre, tuvo una relación bien documentada con Epstein a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000. No ha sido acusado de ninguna irregularidad en sus interacciones con el difunto financista.

Los Clinton se resistieron a las citaciones durante meses después de que el Comité de Supervisión emitiera citaciones para su testimonio en agosto, al iniciar una investigación sobre Epstein y sus asociados. Sus abogados intentaron argumentar en contra de la validez de la citación.

