‘Pitaré la próxima Copa del Mundo’: Árbitro somalí responde tras ser rechazado por Estados Unidos

Omar Artan dio sus primeras declaraciones luego de que EU le negara la entrada para pitar en los partidos del Mundial 2026. (Foto: EFE)

Estados Unidos no permitió la entrada al árbitro Omar Artan, excluido de la Copa del Mundo, y le negó una cita con la historia al convertirse en el primer silbante de Somalia que iba a dirigir un partido del Mundial.

El juez declaró que a pesar del revés está decidido a pitar en la próxima Copa del Mundo, luego de su regresó a Mogadiscio, donde fue recibido entre aplausos y vítores,

Omar Artan regresó a Mogadishu y así fue recibido. (Foto: EFE)

¿Qué pasó con Artan, árbitro somalí que iba a pitar partidos del Mundial 2026?

Omar Artan, de 34 años, estaba en la lista oficial de árbitros de la FIFA para la Copa del Mundo y iba a convertirse en el primer silbante de Somalia en dirigir encuentros del máximo torneo de selecciones.

Sin embargo, el pasado sábado fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Miami y posteriormente se le negó la entrada a territorio estadounidense. Tras ello, fue enviado primero a Turquía y después regresó a Mogadiscio, la capital somalí.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que un ciudadano somalí designado para participar en el Mundial 2026 fue sometido a una inspección y declarado inadmisible por motivos detectados durante el proceso de verificación migratoria.

Aunque las autoridades no revelaron su identidad, Artan era el único árbitro somalí seleccionado por la FIFA para la justa mundialista.

La propia organización confirmó que la decisión de Estados Unidos le impide entrenar y arbitrar durante el torneo.

“La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le negara la entrada de Estados Unidos”, indicó el organismo en un comunicado.

A su llegada a Somalia, el sibante agradeció el respaldo recibido y aseguró que continuará trabajando para cumplir su objetivo.

“Me gustaría agradecer a los funcionarios, ministros, parlamentarios y todos. Quiero agradecer a mi país y pueblo por su apoyo. El ánimo que he recibido aquí, sé que recibiré más afuera”, expresó.

Asimismo, destacó que recibió apoyo de la FIFA durante todo el proceso.

“Todo está predestinado. FIFA me apoyó bien y estuvo en contacto conmigo hasta que llegué a Mogadiscio”.

Pese a quedarse sin participar esta vez, Artan prometió volver más fuerte para el Mundial 2030.

“Les prometo que estaré arbitrando para ustedes en la próxima Copa del Mundo. Somalia, a todas partes del mundo, les estoy dando aviso. La juventud no debe desmoralizarse sobre su país. A pesar de lo que me está pasando, sigo defendiendo a mi nación”, afirmó.

Omar Artan fue recibido como un héroe a su llegada a Somalia. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Canadá del rechazo de EU a árbitro somalí?

La decisión de Estados Unidos provocó reacciones en Canadá, otro de los países anfitriones del Mundial 2026.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, consideró injusto impedir la participación de Omar Artan y anunció que enviará una carta a la FIFA para comunicar que el silbante sería bien recibido en la ciudad.

“Negarle la entrada a Omar Artan, que se ha ganado su lugar en el escenario mundial con trabajo duro y perseverancia, no es correcto”, señaló en un comunicado.

La funcionaria añadió que Toronto “cree en la equidad, la inclusión y en dar al talento la oportunidad de brillar”.

El respaldo también llegó desde la provincia de Columbia Británica. El primer ministro provincial, David Eby, propuso que el árbitro pudiera dirigir partidos en Vancouver, una de las sedes canadienses del torneo.

“Omar Artan sería bienvenido y celebrado en Columbia Británica por todo lo que ha superado y hasta dónde ha llegado. Hagamos que arbitre en Vancouver”, escribió en redes sociales.

No obstante, la FIFA recordó que las decisiones relacionadas con la admisión de personas en los países anfitriones corresponden exclusivamente a los gobiernos nacionales.

Omar Artan estaba llamado a convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido de la Copa del Mundo, pero fue excluido del torneo tras ser rechazado en su ingreso a Estados Unidos. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy)

¿Quién es Omar Artan, árbitro que EU no dejó entrar a su país para la Copa del Mundo?

Omar Abdulkadir Artan es un árbitro somalí de 34 años que en 2025 fue distinguido por la Confederación Africana de Futbol (CAF) como el mejor árbitro masculino del continente.

Su designación para la Copa del Mundo de 2026 representaba un hecho histórico para Somalia, ya que sería el primer representante de su país en impartir justicia en un Mundial.

De acuerdo con la embajada de Somalia en Kenia, el silbante había obtenido una visa estadounidense apenas la semana pasada. Sin embargo, tras llegar a Miami, las autoridades migratorias estadounidenses le impidieron ingresar al país.

Con información de EFE