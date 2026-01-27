Con partidos en 6 países de 3 continentes diferentes: Así será el Mundial de 2030

El Mundial 2030 tiene como anfitriones principales a España, Portugal y Marruecos. (Foto: Shutterstock/Fifa)

El Mundial 2026 todavía no empieza y ya se conocen a las naciones anfitrionas de la siguiente Copa del Mundo de la FIFA, programada para 2030, así como otros detalles de la fiesta más importante del futbol a nivel internacional.

El Estadio Azteca (Banorte) está listo para la inauguración de la justa mundialista de junio de este año, el estadio de Nueva Jersey se prepara para ponerle fin a ese capítulo, pero ya resuenan los tambores en otros lados que preparan el camino a un nuevo torneo.

Y el primer paso para eso se dio este 27 de enero, cuando España confirmó que recibe la final del Mundial del 2030.

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzan, aseguró que el país ibérico recibe la final del Mundial 2026. (Foto: EFE) (JUANJO MARTÍN/EFE)

¿Cómo será el Mundial 2030 de la FIFA?

El juego inicial del Mundial 2030 está pactado para junio, dentro de seis años, pero con particularidades que lo hacen único.

Primeramente, es necesario mencionar que por segunda ocasión son tres los países anfitriones principales, justo como ocurre con México, Canadá y Estados Unidos.

¿Dónde se juega el Mundial 2030?

Los elegidos fueron España, Marruecos y Portugal, esto porque fueron aprobados por el Congreso de la FIFA luego un proceso de licitación exitoso llevado a cabo por la administración, donde otorgaron un informe de evaluación.

Pero, a estas tres naciones (dos ubicadas en Europa, una más en África) se suman tres más debido a las celebraciones del aniversario 100 del Mundial y son: Argentina, Uruguay y Paraguay.

Las razones por las cuales van a jugar su primer partido en su propio territorio son las siguientes:

Uruguay : El partido del centenario tiene como sede Montevideo, junto con las celebraciones y la ceremonia para reconocer a Uruguay como el ganador y anfitrión del Mundial de 1930.

: El partido del centenario tiene como sede Montevideo, junto con las celebraciones y la ceremonia para reconocer a Uruguay como el ganador y anfitrión del Mundial de 1930. Argentina : Se juega un partido por el papel de Argentina como finalista y subcampeón en 1930.

: Se juega un partido por el papel de Argentina como finalista y subcampeón en 1930. Paraguay: “Se lleva a cabo un partido en Paraguay en reconocimiento al papel de ese país como sede de la CONMEBOL, la primera y única confederación existente en el momento de la edición de 1930″, informó la FIFA.

Dando un total de seis países en tres distintos continentes: América, Europa y África.

El Estadio Azteca es el único recinto que ha albergado tres veces el juego inaugural de un Mundial. (Foto: Cuartoscuro/FIFA)

¿Cuántos equipos clasifican al Mundial 2030?

Los primeros seis países ya clasificados para el Mundial siguiente son los 6 países anfitriones:

Argentina

España

Marruecos

Paraguay

Portugal

Uruguay

El torneo mundialista mantiene los lineamientos ‘estrenados’ en el certamen de 2026, donde la Selección Mexicana de Javier Aguirre está cargo del juego inaugural.

Es decir que van a clasificar un total de 48 países divididos en 12 grupos, de los cuales clasifican los dos mejores equipos de cada uno de los bloques y los ocho terceros lugares con mejor desempeño en la etapa inicial.

El trofeo para la selección ganadora del Mundial. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Cuándo inicia el Mundial 2030?

Los partidos del Mundial 2030 comienzan con los tres anfitriones de América los días sábado 8 y domingo 9 de junio de ese mismo año.

Posteriormente se lleva a cabo el juego de inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA los días jueves 13 y viernes 14 de junio. La final está pactada para jugarse el domingo 21 de julio de 2030.