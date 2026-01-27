‘Me terminó en una carta antes del Mundial’: Así fue la relación de Laura Flores con Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo, histórico delantero de la Selección Mexicana, tuvo un romance con la actriz Laura Flores cuando comenzaba su carrera dentro del futbol mexicano, pero terminó poco después antes del Mundial de 1986.

El exjugador de Cruz Azul contó algunos detalles de cómo vivió la ruptura con la ex del conductor Lalo Salazar, con quien incluso llegó a comprometerse.

Y él se enteró del final de esa historia de amor durante la concentración de la Selección Mexicana mientras leía una carta escrita por la actriz.

Carlos Hermosillo fue pareja de Laura flores cuando él tenía 19 años. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

¿Cómo fue la historia de amor de Carlos Hermosillo y Laura Flores?

Carlos Hermosillo y Laura Flores iniciaron una relación amorosa cuando ambos tenían 19 años, es decir, a principios de la década de los 90.

De acuerdo con Matilde Obregón, eran una de las “parejas del momento” porque en él vieron futuro en el balompié y ella era una promesa de la actuación en México.

El romance de Laura Flores con el ídolo de Cruz Azul duró aproximadamente 2 años y finalizó cuando él se dirigió a una concentración del Tri previo al Mundial de México 86, pero la ruptura llegó hasta que él llegó a su destino y leyó una carta que ella le escribió.

“Le di anillo de compromiso, me llevaba increíble con ella, es un gran ser humano, duramos casi dos años, era muy joven, celoso y no llegamos por lo que tú quieras, fue un tema muy duro porque estaba perdidamente enamorado y me terminaron de una manera más, no sé ni cómo decirlo, pero me dio una carta y me pidió no leerla hasta que llegara a mi destino”, declaró el extitular de la Conade en una entrevista para Matilde Obregón compartida el pasado 25 de enero en YouTube.

El exfutbolista mexicano no la abrió porque pensó en que la carta contenía buenos deseos y “cosas bonias”, pero cuando la abrió era todo lo opuesto.

“Le hice caso, llegamos, me siento en el cuarto de hotel, la abro y me doy cuenta de que me terminaron con esas palabras, empecé a llorar, no podía hablar con ella porque no funcionaban bien los celulares y ahí no había teléfonos fueron días muy difíciles porque la amaba, era un dolor que no sentía nunca iba a acabar”.

Sin embargo, las lágrimas se detuvieron cuando un día uno de sus compañeros en la Selección Mexicana le llevó uno de los periódicos donde mencionaron una nueva relación de Laura Flores.

“Me enteró de que ella ya estaba con Sergio Fachelli, eso fue lo peor, fueron dos semanas muy complicadas, de las más difíciles, por un momento sentí que ahí terminaba mi carrera, porque no podía levantarme”.

Carlos Hermosillo logró superar la ruptura y, mencionó, a partir de ese momento comenzó su racha goleadora que lo llevó a convertirse en una figura a nivel nacional dentro del futbol mexicano.

¿Cuántos goles anotó Carlos Hermosillo?

Carlos Hermosillo es uno de los máximos anotadores en la historia de la Liga MX y el mexicano con la mejor cifra de anotaciones.

Hermosillo tiene un total de 294 goles, solo por debajo de Evanivaldo Castro ‘Cabinho’, quien marcó 312.

Además, el exjugador de Cruz Azul sumó 35 goles más en la Selección Mexicana, lo que lo convierte en uno de los mayores ídolos del futbol mexicano.