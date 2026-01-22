¿Quién es Mateo, el hijo de Galilea Montijo que debutará en tercera división?

Mateo, el hijo de Galilea Montijo, debutará en la tercera división (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Mateo Reina, hijo de Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias, debutará en la la tercera división del futbol mexicano con Las Águilas de la UAGro, equipo de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Con 13 años, el joven dará su primer paso formal dentro de la estructura del futbol profesional, tras un proceso de preparación que incluyó visorías, torneos escolares y acompañamiento permanente de sus dos famosos padres.

Mateo y su debut en la tercera división profesional

El anuncio del debut se dio a conocer por el exesposo de Galilea Montijo, Fernando Reina, quien compartió un video junto al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.

En ese mensaje, el también empresario mexicano confirmó que su hijo jugará con Las Águilas UAGro, club que participa en la categoría que sirve para muchos como la puerta de entrada al futbol profesional en México.

“Mateo va a debutar en la Tercera División de Las Águilas UAGro, el próximo abril”, dijo Reina en el clip difundido en redes sociales.

Reforzó el mensaje con una publicación dedicada a su hijo: “Los sueños se construyen con esfuerzo y constancia. Mateo, orgullosamente guerrerense, debuta en la tercera división con Las Águilas de la UAGro este año”.

Formación futbolística: Visorías, torneos y constancia de Mateo, el hijo de Galilea Montijo

Antes de concretar su llegada a tercera, Mateo sostuvo un proceso de trabajo enfocado en visorias y competencia escolar. En 2025, viajó a la Ciudad de México para participar en una visoría en la cantera de Pumas de la UNAM, una de las instituciones más reconocidas en el desarrollo de futbolistas en el país.

Para acudir a esas pruebas, Mateo se trasladó desde Acapulco, y el joven jugó con el número 9 y el uniforme blanco del club universitario.

Tras una de esas pruebas, Montijo escribió en Instagram palabras para su hijo: “Gracias por estos momentos Mateo, ¡demasiado esfuerzo de tu parte! Paciencia, entrega, esfuerzo, pasión; no soltar, soñar, creer en ti y agradecimiento”.

Paralelamente, Mateo continuó su desarrollo en Pumas Diamante, equipo escolar con el que en julio viajó a Monterrey para disputar la Copa Rayados, torneo que forma parte de su experiencia competitiva.

¿Por qué Mateo, hijo de Galilea Montijo, vive en Acapulco?

Mateo decidió mudarse a Acapulco para vivir con su papá, lo cual marcó un punto clave en su carrera deportiva. La famosa Galilea Montijo respaldó públicamente esa determinación, aun cuando implicó una separación física durante una etapa compleja como la adolescencia.

En una conversación en Netas Divinas, la conductora explicó: “Por algo pasan las cosas y qué bueno que lo pide en una etapa que es bien difícil, que es la adolescencia”.

Y aunque Galilea Montijo y Fernando Reina se divorciaron en 2023, ambos han mostrado una dinámica de acompañamiento conjunto en la vida de su hijo. Reina lo ha expresado en redes sociales, donde señaló que, pese a la separación, siguen siendo un equipo por Mateo.

“Somos una familia disfuncional, pero siempre vamos a funcionar en la medida en que los hijos estén contentos”, dijo el empresario tras uno de los partidos del joven.

Reina, quien en 2011 rompió un Récord Guinness en esquí acuático descalzo, ha destacado la disciplina y constancia como valores centrales en la formación de su hijo.