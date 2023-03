Galilea Montijo y Fernando Reina: El mensaje de texto que dio el 'flechazo' a la pareja

Galilea Montijo anunció su ruptura con Fernando Reina luego de 11 años de una relación que comenzó al poco tiempo de conocerse y que rápidamente se formalizó con una boda celebrada en agosto de 2011 en Acapulco, Guerrero, lugar donde se vieron por primera vez.

La también actriz acudió por trabajo al puerto en donde su futuro esposo se desempeñaba como regidor del ayuntamiento en 2010, por lo que cruzaron palabras y con el tiempo se volvieron amigos más cercanos al continuar la comunicación.

Sin embargo, aunque en un principio le pareció atractivo su mechón de canas, ambos tenían pareja; incluso él le confesó que pensaba en pedirle matrimonio a otra persona.

El mensaje que cambió su relación

Montijo aseguró que fue por el Año Nuevo que el político le escribió un mensaje para darle buenos deseos e informarle que había desistido en la petición. Ella también se encontraba soltera.

“Yo sentí que me dolió el estómago y en ese momento me cayó el 20 de que me gustaba, de muchas cosas. Yo ya estaba separada y cuando nos volvimos a ver fue como de ‘¿qué nos pasó?, ¿en qué momento todo esto se transformó?’. Y desde ahí no nos separamos”, contó en el programa Hoy.

Luego de pocos meses de relación decidieron llegar al altar y luego llegó Mateo, el primer hijo de Galilea y el tercero del también empresario.

Galilea Montijo afirma que su separación fue amistosa

La conductora -señalada por Anabel Hernández de mantener una relación con Arturo Beltrán Leyva- aseguró que sabe que Reina es un buen exesposo, por lo que llegaron a un acuerdo civilizado. “Siempre hemos sido muy orgullosos de decir que somos una familia disfuncional muy funcional”.

Asimismo, aseguró que siempre los unirá el amor hacia sus hijos y los buenos tiempos que vivieron. “Hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles”, escribió en un comunicado en donde reveló que la pandemia por COVID-19 ocasionó diferencias entre ellos.