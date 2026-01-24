Jornada 5 de la Liga MX Femenil EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos del Clausura 2026?

La Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil marca el regreso de la actividad al torneo después de una cuarta fecha que dejó a Monterrey como líder invicto, con América, Pumas y Guadalajara al acecho en la parte alta de la tabla.

Entre sábado y lunes, los 18 equipos de la Liga MX Femenil vuelven a la cancha en una jornada distribuida en nueve partidos, con duelos clave para la clasificación y con atención especial en el desempeño de los clubes que aún no han sumado puntos.

El calendario incluye encuentros con implicaciones directas en la tabla general, como León vs. Monterrey, Pumas vs. Santos y Puebla vs. Guadalajara. Este último se disputa a puerta cerrada en las instalaciones de Club Alpha 3, luego de que La Franja decidió abandonar el Estadio Cuauhtémoc tras la lesión de rodilla de Faustine Valerie Robert, quien se atoró en el césped debido a su mal estado.

Jornada 5 Liga MX Femenil: Partidos, fechas, horarios y transmisión EN VIVO

La quinta fecha se juega del sábado 24 al lunes 26 de enero con transmisiones en streaming. A continuación, el calendario completo de la jornada, con fechas y horarios oficiales.

Después de cuatro jornadas, Monterrey se mantuvo como líder del Clausura 2026 con paso perfecto: cuatro victorias en cuatro partidos, 12 goles a favor, uno en contra y 12 puntos. El equipo dirigido por Amandine Miquel viene de vencer 2-1 a Cruz Azul, con goles de Lucía García y Sofía Martínez. Su compromiso ahora es ante León, uno de los equipos que aún no conoce la victoria en el torneo: tiene dos derrotas y dos empates.

En la fecha anterior, América Femenil derrotó 0-2 al San Luis con goles de Irene Guerrero y Nancy Antonio, mientras que Pumas venció al Necaxa con un penalti de Wendy Bonilla. Guadalajara superó 2-0 al Querétaro con anotaciones de Denise Castro y Adriana Iturbide. Estos resultados dejaron a los tres clubes con 10 puntos.

Pachuca llega motivado tras dar la goleada más amplia del torneo al vencer 7-0 al Puebla, con tres goles de Charlyn Corral, dos de Nina Nicosia, uno de Natalia Mauleón y un autogol de Sheila Vivanco. Con este resultado, Nicosia alcanzó a Angelina Hix en el liderato de goleo, ambas con cinco anotaciones.

Pachuca de la goleadora Charlyn Corral goleó 7-0 al Puebla en la jornada 4. (Foto: EFE/Miguel Sierra).

Así llega la tabla general de la Liga MX Femenil al inicio de la Jornada 5

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil al momento

Angelina Nicole Hix (Pumas) – 5 goles Nina Dominique Nicosia (Pachuca) – 5 goles Lucía García (Rayadas) – 4 goles Verónica Charlyn Corral (Pachuca) – 4 goles Eugénie Anne Claudine Le Sommer (Toluca) – 4 goles Diana Rosario Ordóñez (Tigres) – 4 goles

Con información de EFE.