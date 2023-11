Carlos Hermosillo y Yayo de la Torre pelean por crisis en Cruz Azul: ‘Tuviste 2 oportunidades’

El exfutbolista Carlos Hermosillo le recordó a Eduardo de la Torre su paso por el Cruz Azul en medio de la crisis que vive actualmente el equipo mexicano que matemáticamente no podrá clasificar a la siguiente fase del Apertura 2023 de la Liga MX.

Yayo le cuestionó su postura a Hermosillo después de que afirmó que ‘los cementeros’ necesitaban al frente a una persona con carácter. “¿Qué pasó con el ‘Tuca’?”, le preguntó luego de la salida del director técnico brasileño.

“No puedes comparar a Joaquín Moreno con el ‘Tuca’. Primero, estás faltando al respeto completamente al ‘Tuca’ Ferretti porque el cuate tiene carácter”, respondió.

Quien fuera titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) señaló a su compañero de mesa en el programa La Última Palabra, de Fox Sports, que él también fue entrenador: “Hay que tener liderato, hay que saberse parar ante los jugadores”

De la Torre se desempeñó como técnico de Chivas, Santos, Jaguares y Monarcas. En 2007 fue nombrado vicepresidente deportivo de ‘La Máquina’ y en 2016 tuvo una segunda etapa como exdirector deportivo. En la plática, Yayo le dijo que si él era un líder, entonces los salvara.

“Me encantaría. Tú ya tuviste 2 oportunidades y no pasó nada (…) yo me fui a preparar. Te puedo enseñar mis diplomas. Fui a Madrid (…) Si me vas a decir que el futbol es lo que vas dejando, no. El futbol es de resultados”, argumentó Hermosillo al expresar que le gustaría que le dieran la oportunidad. Yayo refutó sus palabras, pues dijo que había que merecerlo. “Yo no soy lame patas de nadie, no te equivoques”, reaccionó Carlos.

Cruz Azul no podrá continuar su paso en el Apertura 2023 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué pasó con Cruz Azul en la Liga MX?

Luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le devolviera al Puebla los 3 puntos que ganó en su partido contra los Xolos de Tijuana por la alineación indebida de Luis Miguel Noriega, Cruz Azul no puede alcanzar la etapa de Play-In ni ganando la última fecha correspondiente a la jornada 17 del torneo en la que recibirá en el Estadio Azteca precisamente al Puebla el domingo 12 de noviembre.

Por el momento, se encuentran en el puesto 16 de la tabla general del torneo mexicano con 17 puntos, solo delante de Atlas y Necaxa a una fecha del cierre que definirá a los aspirantes al título.