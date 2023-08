‘¡Caghajo!’: Cruz Azul despide a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti como director técnico

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se va del Cruz Azul a casi seis meses de su llegada como director técnico, según se confirmó este lunes a través de un comunicado. En su lugar, Joaquín Moreno queda al frente del equipo.

La ‘Máquina’ lanzó un mensaje en Twitter donde informa que, tras los resultados obtenidos en las últimas semanas, tomaron la decisión de finalizar su vínculo laboral con Ferreti:

“La institución agradece toda la experiencia aportada a nuestros jugadores y el cariño brindado a nuestra afición. Sabemos que su gran trayectoria y enseñanzas dejarán una huella en futuras generaciones. Le deseamos éxito en futuros proyectos”.

Cruz Azul despide a su director técnico Ricardo Ferretti.

¿Cómo le fue al Cruz Azul con Tuca Ferretti?

Ferretti llegó al equipo en febrero de este año, tras la destitución de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, para dirigir al equipo en el torneo Clausura 2023; fue elegido entre candidatos como Hugo Sánchez, Antonio ‘Turco’ Mohamed y José Manuel ‘Chepo’ de la Torre.

Este era el regreso del ‘Tuca’ a la Liga MX, luego de su paso efímero con los Bravos de FC Juárez en dos torneos.

Con ‘Tuca’, Cruz Azul sumó solo 24 puntos en el Clausura 2023, en un octavo lugar que le valió repechaje, pero luego perdió ante Atlas previo a los cuartos de final.

En el Apertura 2023, la ‘Máquina’ tuvo tres derrotas seguidas (Atlas, Toluca y Tijuana); además, en Leagues Cup perdió ante Inter Miami, empató ante Atlanta United y con Charlotte FC salió del torneo tras fallar en penales.

‘Tuca’, naturalizado mexicano, llegó al futbol en su hace casi medio siglo, primero como futbolista profesional en Brasil, luego con Atlas en 1976.

Su carrera como entrenador inició con Pumas en 1993 y había pasado casi tres décadas ininterrumpidas dirigiendo algún equipo.

Se ha caracterizado por su fuerte carácter, incluso hace unos días arremetió contra un reportero, al que advirtió que podría demandarlo por difamación, durante una conferencia donde hablaron del mal inicio del equipo en el Apertura 2023.

Luego de que ese día se mencionó que no asistía a algunos entrenamientos del equipo, ‘Tuca’ comentó: “Una cosa es que me critiquen por cómo dirijo o cómo mis equipos juegan. De eso no tengo ninguna duda, pero difamarme no lo acepto. Si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada”.