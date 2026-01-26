Por toser mucho: Así le detectaron cáncer a Carlos Hermosillo durante la pandemia; ‘no hay dónde operarte’

El exdelantero Carlos Hermosillo —recordado como jugador del Cruz Azul— reveló que, durante la pandemia, le detectaron un cáncer en la tiroides que le hizo ingresar al quirófano, luego de que el médico le detectara una tos irregular.

En entrevista con la periodista Matilde Obregón, el exjugador mexicano explicó que, en ese entonces, tuvo problemas cardiacos emanados de la falta de actividad física y su médico general lo mandó con un especialista porque no le gustaba la tos del delantero.

“(Me detectaron cáncer) por una tos, ¿puedes creerlo? Yo tosía mucho y un doctor (..) general me dijo: ‘vete a ver un especialista’”, recordó el ídolo del Cruz Azul.

Hermosillo acudió con un endocrinólogo, el cual le realizó estudios en la garganta y le detectó un tumor. “Me fui a hacer una biopsia. Llegué el día que me citó, me senté y me dijo: (...) ‘tienes cáncer’ (...) y no hay dónde te pueda operar, quirófano voy a tener hasta dentro de un mes y medio”.

Hermosillo lloró tras saber la noticia y pensó en lo peor. Ante esto, le habló a una entrenadora de gimnasio de Cuernavaca, la cual le impuso un régimen alimenticio exclusivo de productos vegetales.

“Primero, vas a hacer detox (desintoxicación); después, vas a comer todo lo que venga de la tierra. No quiero ver carne, ni pollo, ni pescado, ni nada; durante dos semanas, todo que venga de la tierra”, le dijo la entrenadora.

¿Cómo se curó Carlos Hermosillo de cáncer? Esto dice el exfutbolista

Tras liberarse el quirófano para realizarle la operación, Hermosillo explica que llegó con “muy buena energía”, se ingresó dispuesto a la intervención médica y notó que había anomalías en el proceso. Tras esto, extrañados, los profesionales le comunicaron que ya no tenía cáncer.

“Me dijeron: ‘No sé qué pasó porque te hicimos biopsia... no tienes cáncer”, relató. “La gente no entiende que es pura energía y la tierra”, agregó.

Según explicó, le retiraron la mitad de la tiroides y hoy en día está medicado para que la glándula trabaje correctamente. “Es un milagro, sí”, concretó sobre su caso médico.

El exfutbolista mexicano también compartió que, hace poco menos de medio año, su hermano falleció por un cáncer en el páncreas, duelo que todavía atraviesa y sobre lo cual todavía le cuesta hablar.

Hermosillo aclara rumores tras hablar sobre su cáncer

Poco después de que fueran difundidas sus declaraciones, Carlos Hermosillo apareció mediante sus redes sociales para aclarar malas interpretaciones que se le dieron a sus palabras.

En un video, el exfutbolista explicó que esta fue una situación que se presentó hace cinco años, que por el momento está fuera de peligro y que no se trata de una enfermedad terminal.

“Me operaron, salí de la operación y (los médicos) me dijeron ‘no sé qué pasó, no es cáncer’. Es algo que pasó hace muchos años, hoy estoy muy bien de salud, súper sano”, aclaró.

El exfutbolista calificó los rumores alrededor del tema como de “muy mal gusto” y recalcó ya no batalla más con la enfermedad.