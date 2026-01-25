Rams vs. Seahawks HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la final de la NFC por el pase al Super Bowl?

Rams y Seahawks buscan el pase al Super Bowl en la Final de Campeonato de la NFC (Fotoarte: El Financiero / Créditos: NFL, Shutterstock).

Seattle Seahawks y Los Ángeles Rams chocan este domingo en la Final de la Conferencia de la NFC y un boleto para el Super Bowl LX.

Ya sólo quedan los cuatro equipos que superaron la Ronda Divisional de la NFL 2026 y hoy conocemos a los dos que estarán en el próximo ‘Súper Domingo’.

Rams vs. Seahawks: Horario y transmisión del partido

El Seahawks vs Rams se disputa el domingo 25 de enero con transmisión en vivo para México a las 5:30 pm (tiempo del centro de México). La transmisión está disponible a través de:

FOX Sports

Canal 5

NFL Game Pass

El encuentro corresponde al NFC Championship Game, con Seattle como local tras cerrar la temporada como el mejor equipo de la conferencia.

Rams a la final de la NFC tras sobrevivir a Chicago

Los Rams aseguraron su pase a la final de la NFC luego de vencer 20-17 a los Chicago Bears en tiempo extra en el Soldier Field, en un partido condicionado por temperaturas de hasta -9 grados Celsius y una intensa nevada.

El encuentro se resolvió en la prórroga con un gol de campo de Harrison Mevis desde las 42 yardas, tras una intercepción de Kam Curl que devolvió la posesión a Los Ángeles cuando Chicago tenía opción de sentenciar.

El equipo angelino forzó el tiempo extra después de permitir el empate en el último cuarto, en un duelo marcado por errores ofensivos y decisiones de alto riesgo.

En la prórroga, una recepción clave de Davante Adams, manteniendo ambos pies dentro del campo bajo la nieve, colocó a los Rams en posición de gol de campo y abrió el camino hacia la victoria.

En ese encuentro, Matthew Stafford lanzó para 258 yardas, sin pases de anotación ni intercepciones, mientras que Caleb Williams acumuló 257 yardas aéreas, dos pases de anotación y tres intercepciones, la última decisiva.

Con ese resultado, Los Ángeles avanzó por segunda semana consecutiva como visitante en los playoffs y aseguró su lugar en el partido en la búsqueda por el próximo Super Bowl.

El equipo dirigido por Sean McVay disputará su tercer campeonato de conferencia bajo este entrenador, tras superar la ronda de comodines y la divisional fuera de casa. Luego del triunfo en Chicago, McVay destacó la capacidad de su plantel para competir en escenarios extremos y mantenerse firme en partidos cerrados.

Seattle, favorito pese a contar con una baja clave

Los Seahawks llegan al duelo por el título de la NFC tras imponerse 41-6 a los San Francisco 49ers en la ronda divisional. El equipo de Mike Macdonald terminó la temporada regular como el conjunto con menos puntos permitidos en la liga, una fortaleza que sostuvo en playoffs y que lo colocó como favorito para avanzar al Super Bowl.

Seattle enfrenta la ausencia del corredor Zach Charbonnet, quien quedó fuera de los playoffs por una rotura del ligamento cruzado anterior.

Ante su baja, Kenneth Walker III asumirá el protagonismo en el ataque terrestre, con apoyo de Velus Jones como alternativa en el backfield.

Seahawks y Rams dividieron su serie de temporada regular, con triunfos como locales. En su enfrentamiento más reciente, Seattle logró una remontada de 16 puntos en el último cuarto y se impuso en tiempo extra tras concretar una conversión de dos puntos.

Con información de EFE y AP.