Laura Flores revela detalles de su ruptura con Lalo Salazar: ‘Después de ese episodio se fue’

A unos días de haber confirmado el final de su relación, la actriz Laura Flores habló sobre su ruptura con el periodista Eduardo Salazar, la cual la llevó a desarrollar depresión, debido a que este suceso fue completamente inesperado para ella.

Laura Flores confirmó su separación a inicios de junio, solo cuatro meses después de haber comenzado el noviazgo con ‘Lalo’ Salazar: “en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación”.

En esa ocasión, la actriz de la novela Gotita de Amor no brindó más detalles sobre esta ruptura; sin embargo, en una reciente entrevista compartió que la separación sucedió tras un problema de salud que la cantante presentó.

¿Cómo terminó la relación de Laura Flores y Lalo Salazar?

Laura Flores dio todos los detalles de su ruptura en una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante. En esta la artista compartió que Eduardo Salazar fue quien tomó la decisión de alejarse.

La separación sucedió después de un episodio de hipoglucemia que sufrió la intérprete de ‘Te felicito’. Mayo Clinic explica: la hipoglucemia sucede cuando los niveles de azúcar en la sangre son muy bajos.

Entre los síntomas más comunes se encuentran palidez, temblores, sudoración, dolor de cabeza, hambre, náuseas, latidos cardiacos irregulares, dificultad para concentrarse, ansiedad y hormigueo, agrega el portal especializado en salud.

Tras su episodio de hipoglucemia, Lalo Salazar terminó con ella. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

“Yo tengo un tema de que me dan a veces ataques de hipoglucemia. Se me baja el azúcar. Aparentemente, no lo sabía él, más que yo, entonces, de repente me dio uno”, compartió la actriz.

Al comenzar con los síntomas, la actriz Laura Flores le pidió ayuda a ‘Lalo’ Salazar: “yo dije: ‘Necesito comer, necesito comer, necesito tomar algo, no me quiero desmayar, lo que sea necesito comer’”.

La actriz compartió que posiblemente asustó al periodista por la manera en la que le pidió ayuda, pues él accedió a ayudarla, pero le pidió bajar la voz, una situación por la cual ella se disculpó.

Laura Flores anunció el fin de su noviazgo con Lalo Salazar. (Foto: Instagram @laurafloresmx).

“Le digo: ‘No, no quiero gritarte. No, no, perdón, ¿cómo crees que yo te voy a gritar? ¿No tengo por qué hacerlo?, perdón pero sí me sentí así, todo me daba vueltas’ y, desgraciadamente, después de este episodio, ya me sentí mejor, pero él simplemente dijo: ‘Ya me voy’ y se fue”, comentó Laura Flores.

¿Lalo Salazar ha vuelto a hablar con Laura Flores?

A partir de ese momento, la actriz de Cómplices al rescate no volvió a tener contacto con el periodista, quien incluso bloqueó a Laura Flores de sus redes sociales, dejándola sin posibilidad de volver a hablar.

“No me explicó nada, no me contestó nunca mensajes (...) A mí lo que me sorprendió muchísimo es que fui bloqueada. No sé qué pasó, pero también lo tengo que entender”, compartió Laura Flores.

Laura Flores confirmó hace unos días su relación con el periodista Lalo Salazar, al que conoce desde hace muchos años. (Foto: Especial El Financiero) (Instagram @laurafloresmx / Pexels Engin Akyurt)

A pesar de lo ocurrido, la actriz no se considera una víctima de las circunstancias: “yo pensé que podía encontrar un lugar muy bonito para mí, para mi corazón, pero no sucedió, tampoco es que yo sea la víctima (…) allá no hay ningún villano, simple y sencillamente somos seres humanos”.

Toda esta situación provocó un episodio de depresión en la actriz, quien actualmente recibe ayuda psicológica: “sentí una caída libre y eso es lo que me mandó a la depresión (pero) Se vale tocar fondo (...) renovarte y salir”.

¿Cómo fue la relación de Laura Flores y Lalo Salazar?

En febrero, Laura Flores compartió una publicación en redes sociales, en donde explicó que ella y ‘Lalo’ Salazar se conocieron desde hace 23 años, cuando ella conducía Hoy, y su reencuentro fue en un programa de televisión, al cual acudió recientemente para promocionar un proyecto.

“Días después, fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor, estamos agradecidos con la vida y dispuestos a tomarnos de la mano y caminar juntos”, indicó Laura Flores en su publicación.

La actriz Laura Flores confirmó el final de su relación a inicios de junio. (Foto: Facebook @lauraflorestv)

La actriz mexicana comentó en Hoy Día que fue en esa cita cuando se dieron su primer beso y en la cual Eduardo Salazar le preguntó si ella quería ser su novia. Laura Flores aceptó y dijo estar muy enamorada.

Cuatro meses después, Laura Flores informó su ruptura mediante redes sociales el pasado 9 de junio: “Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano (...) Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo”.