Petroleros apagan sus sistemas de rastreo para sacar más crudo del estrecho de Ormuz

Imagen de archivo de petroleros cruzando el Estrecho de Ormuz.

Frente a las costas de Omán, durante el fin de semana, 16 petroleros se agruparon para transferir millones de barriles de crudo que habían quedado atrapados en el Golfo Pérsico. Hace apenas un mes, esa zona estaba completamente vacía.

Estos barcos forman parte de un número creciente de petroleros que están apagando sus sistemas de identificación automática (transpondedores) para aumentar el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, pasando de un simple goteo a una corriente más constante.

Aunque los datos convencionales de rastreo marítimo muestran pocos cambios en los envíos, ejecutivos del sector naviero, compradores asiáticos de petróleo e imágenes satelitales presentan una realidad distinta: Ormuz está mucho menos bloqueado, los tránsitos son más frecuentes y los volúmenes transportados han aumentado.

El incremento de embarcaciones de productores del Golfo que navegan “a oscuras” para evitar ser detectadas por Irán coincide con un período en el que Estados Unidos ha ayudado a los barcos a navegar por la estratégica vía marítima.

Estos mayores volúmenes refuerzan la percepción de que el mercado petrolero está logrando redirigir suficiente suministro hacia los compradores y evitar una escalada de precios, pese a que la guerra con Irán ha provocado la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero.

Los productores de Medio Oriente han estado utilizando buques bajo su control para transportar petróleo fuera del estrecho de Ormuz, evitando así las tarifas extraordinariamente altas que cobran los pocos armadores dispuestos a cruzar la zona. Una vez fuera del estrecho, el crudo se transfiere a otros petroleros que lo llevan a Asia y otros mercados.

“Estamos observando un aumento de esta tendencia”, dijo Larry Johnson, jefe de transporte marítimo de la comercializadora de materias primas Mercuria Energy Group.

“Principalmente son barcos estatales los que están logrando atravesar la zona”, explicó, añadiendo que esas embarcaciones “parecen tener canales de comunicación y medios para garantizar un paso seguro de alguna manera”.

Al menos algunos de estos buques han realizado los cruces durante la noche, con las luces apagadas y sin transmitir señales de ubicación, según personas familiarizadas con las operaciones.

Además, las tripulaciones han recibido instrucciones de evitar las comunicaciones por radio, señaló una de las fuentes.

Salen 2 millones de barriles diarios

Según Rapidan Energy Group, actualmente alrededor de 2 millones de barriles diarios de petróleo y productos derivados están saliendo del Golfo.

Aunque la cifra sigue muy por debajo de los niveles habituales, representa una mejora significativa respecto a los primeros momentos del conflicto.

Estos flujos, combinados con una caída en la demanda china, el aumento de las exportaciones estadounidenses y alternativas logísticas como oleoductos que cruzan cientos de kilómetros en Medio Oriente, han contribuido a que los precios del petróleo caigan casi un 30 por ciento desde los máximos alcanzados durante la guerra.

Las transferencias detectadas frente a Omán fueron identificadas mediante imágenes satelitales del sistema europeo Copernicus.

La firma TankerTrackers.com, especializada en monitoreo satelital de embarcaciones, informó que detectó el pasado 6 de junio a 12 barcos cargados con petróleo de países árabes vecinos de Irán realizando operaciones de transferencia fuera de Ormuz.

“Es petróleo procedente de los vecinos árabes de Irán”, indicó la compañía. “Otra razón más por la que el petróleo no está actualmente en 200 dólares por barril”.

Trump presume mayores flujos por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles en redes sociales que “mucho petróleo está saliendo” a través del estrecho de Ormuz.

Un día antes, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, declaró durante una conferencia que el tráfico de petroleros “está aumentando de manera muy significativa”.

Ante la expectativa de una mayor oferta, el principal referente petrolero de Oriente Medio ha retrocedido gradualmente hacia niveles previos al conflicto.

Antes del bloqueo efectivo de Ormuz, el estrecho transportaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo en un mercado global superior a los 100 millones de barriles diarios.

Trump también advirtió el miércoles que Irán “pagará el precio” por retrasar las negociaciones de un acuerdo de paz temporal, después de nuevos ataques registrados durante la noche que aumentaron la presión sobre la frágil tregua de dos meses.

El mandatario aseguró que respondió a Irán después de que un helicóptero Apache estadounidense fuera derribado cerca del estrecho.

Kuwait y Emiratos también encuentran alternativas

Existen otras señales de que más petróleo está logrando salir de la región.

En los últimos días, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han ofrecido vender petróleo fuera del estrecho de Ormuz, lo que indica que sus cargamentos lograron atravesar el paso marítimo.

Imágenes satelitales muestran además una actividad constante de carga en terminales petroleras emiratíes durante las últimas semanas.

Compradores asiáticos afirman estar recibiendo más ofertas de cargamentos que lograron salir del Golfo y esperan que lleguen más suministros en los próximos días y semanas.

Al menos dos superpetroleros con capacidad para transportar 2 millones de barriles cada uno cruzaron Ormuz a finales de mayo y posteriormente dejaron de emitir señales frente a las costas de Kuwait.

Ambos barcos son administrados por Kuwait Oil Tanker Co., según la base de datos marítima Equasis.

Desde entonces no han vuelto a transmitir su ubicación.

Aún hay decenas de barcos atrapados en Ormuz

El incremento de exportaciones kuwaitíes sigue un patrón similar al observado en Emiratos Árabes Unidos.

La petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) vendió al menos 14 millones de barriles en una licitación concluida la semana pasada, informó Bloomberg.