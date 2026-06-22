Encuesta Citi ‘apuesta’ a que el dólar cerrará 2026 por debajo de los 18 pesos

El peso frenó sus avances ante el dólar debido a la incertidumbre provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El peso mexicano podría cerrar 2026 con una cotización por debajo de las 18 unidades por dólar, de acuerdo con los especialistas consultados en la más reciente Encuesta Citi, quienes mejoraron sus previsiones para la moneda local frente al billete verde.

El consenso de analistas estimó que el tipo de cambio concluirá 2026 en 17.92 pesos por dólar, una mejora frente a las 18 unidades previstas en la encuesta anterior.

Además, las estimaciones se ubicaron en un rango que va de 17.15 a 19.03 pesos por dólar. El tipo de cambio se vio afectado en las últimas semanas por la incertidumbre relacionada con la guerra en Medio Oriente y los avances rumbo a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Para 2027, los participantes mantuvieron sin cambios su expectativa para el tipo de cambio en 18.50 pesos por dólar, con pronósticos que oscilan entre 17.10 y 19.96 unidades por billete verde.

¿Cómo cerrará la inflación en México en 2026?

La mejora en las perspectivas para el peso se da en un contexto en el que los especialistas también ajustaron a la baja sus previsiones de inflación en México.

Según la encuesta, la inflación general cerraría 2026 en 4.23 por ciento, por debajo del 4.35 por ciento estimado previamente, aunque todavía por encima del límite superior del rango objetivo del Banco de México, que se ubica entre 3 por ciento +/- un punto porcentual.

“Para el componente subyacente se mantuvo en 4.20 por ciento respecto a la encuesta anterior. Para finales de 2027, la expectativa de inflación general disminuyó a 3.80 por ciento, desde 3.90 por ciento”, destacó Citi.

Las expectativas de largo plazo también mostraron una moderación, ya que la inflación promedio esperada entre 2028 y 2032 se ubicó en 3.75 por ciento, cinco puntos base por debajo de la previsión anterior.

En contraste, los especialistas recortaron ligeramente sus estimaciones para el PIB de México. La proyección de crecimiento para 2026 bajó de 1.2 a 1.1 por ciento, mientras que para 2027 se mantuvo en 1.8 por ciento.

Respecto a la política monetaria, el consenso no anticipa movimientos relevantes en el corto plazo. Los participantes mantuvieron su expectativa de que la tasa de interés del Banxico cierre 2026 en 6.50 por ciento y prevén el mismo nivel para finales de 2027.