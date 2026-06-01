Reelección de magistrados preocupa a los inversionistas, advierte Ramírez Cuéllar

La aprobación de la reelección de los magistrados electorales constituye “una especie de soborno al Poder Judicial”, acusó el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El vicecoordinador de la bancada mayoritaria en el Palacio Legislativo advirtió que esta decisión “preocupa a los inversionistas de México y del mundo, de cara a las negociaciones comerciales del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, a los que les genera incertidumbre y desconfianza, porque le tienen desprecio a la existencia de jueces vitalicios y al tener tribunales a modo”.

Ramírez Cuéllar advierte que Sheinbaum no está enterada de la reforma judicial

En entrevista con El Financiero, lamentó que a la presidenta Claudia Sheinbaum “le faltó información de la totalidad del acuerdo” y de la magnitud de la modificación a los artículos transitorios de la reforma constitucional, que permiten la reelección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Consideró que “es una degradación institucional que le quita autoridad moral a Morena”. Ahora –advirtió– el partido será el responsable de “garantizar a los inversionistas la pulcritud de los tribunales”.

Argumentó que la modificación en los artículos transitorios “le quita garantía de independencia a un órgano encargado de impartir justicia electoral. Por eso, para mí, fue un error; se ve como una especie de soborno judicial”.

Consultado sobre el aval que expresó la presidenta en su conferencia, Ramírez Cuéllar consideró que “le faltó conocer la totalidad del acuerdo, porque la instrucción que nos dio siempre fue ‘garanticen la independencia judicial’, ‘garanticen que sean tribunales que impartan justicia, que den certezas electorales, que actúen conforme a la razón’. Esa fue la instrucción”.

Además, recriminó que “como la propuesta de modificación del dictamen la metieron como bola rápida, no hubo oportunidad de analizarla. Fue un error, le quita autoridad moral a Morena y a sus legisladores. Porque es como si nosotros quisiéramos tribunales a modo, a contentillo y tribunales que saquen sentencias y acuerdos a pedido”.

Y es que –subrayó– “la propia presidenta Sheinbaum se ha manifestado siempre por el respeto, la independencia y la pulcritud del funcionamiento de los tribunales y de los jueces. Siempre ha tenido un principio de decencia política, por eso me parece sumamente aberrante esa reforma”.