¿Te sabes la de ‘chambear’? Embajada de EU ofrece vacantes a carpinteros

Reparar e instalar puertas, ventanas, herrajes y mobiliario fijo son alginas de las funciones del carpintero. — Si tienes experiencia en carpintería y estás buscando una oportunidad laboral con prestaciones competitivas, esta puede ser una opción para ti.

La Embajada de Estados Unidos en México abrió una vacante para el puesto de Trabajador de Mantenimiento de Carpintería, con un salario de 174 mil 543 pesos al año, equivalente a un ingreso aproximado de 6 mil 713 pesos por quincena, además de diversos beneficios.

La plaza es de tiempo completo, con una jornada de 40 horas semanales, y está disponible para trabajar en la Ciudad de México dentro del área de mantenimiento de las instalaciones de la sede diplomática.

¿Cuáles son las funciones para el puesto de Trabajador de Mantenimiento de Carpintería?

Entre las principales funciones del puesto se encuentran realizar mantenimiento preventivo y correctivo en edificios, reparar e instalar puertas, ventanas, herrajes y mobiliario fijo, así como colocar revestimientos en paredes, pisos y techos.

También será responsable de pintar distintas superficies, reemplazar cristales cuando sea necesario y apoyar en otras actividades de mantenimiento, como trabajos de plomería, demolición, limpieza de áreas de trabajo y reparaciones generales.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Haber concluido la preparatoria o contar con formación técnica en carpintería.

o contar con formación técnica en carpintería. Tener al menos tres años de experiencia en mantenimiento y reparación de edificios, mobiliario e instalaciones.

en mantenimiento y reparación de edificios, mobiliario e instalaciones. Contar con conocimientos básicos de inglés y buen dominio del español.

y buen dominio del español. Poseer licencia de conducir vigente con una antigüedad mínima de cinco años.

vigente con una antigüedad mínima de cinco años. Aprobar la investigación de antecedentes y obtener la certificación de seguridad requerida por la Embajada.

Además, será necesario presentar documentos como comprobante de estudios, identificación que acredite la ciudadanía mexicana o residencia permanente y la licencia de conducir vigente.

¿Dónde enviar la solicitud para el puesto de carpintero?

Las personas interesadas deberán registrarse y completar su postulación a través del sistema de reclutamiento ERA (Electronic Recruitment Application) de la Misión de Estados Unidos. En la solicitud deberán incluir información sobre su experiencia laboral, estudios, habilidades e idiomas, además de cargar la documentación requerida.

Para solicitar información sobre la vacante también es posible comunicarse con Carmen Jiménez, del área de Recursos Humanos, al teléfono 55 2579 4733 o escribir al correo electrónico jimenezc@state.gov.

La convocatoria está dirigida al público en general y representa una oportunidad para quienes cuentan con experiencia en carpintería y buscan incorporarse a una institución internacional con prestaciones como aguinaldo, vacaciones, seguro médico privado, afiliación al IMSS, AFORE e INFONAVIT, además de oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.